Barres asymétriques: l'Algérienne Nemour en or, premier titre africain en gymnastique

L'Algérienne Kaylia Nemour, 17 ans, est devenue dimanche la première gymnaste africaine sacrée aux JO en gymnastique artistique en décrochant l'or lors de la finale des barres asymétriques des JO-2024 à l'Arena Bercy Paris.

La jeune gymnaste vice-championne du monde, qui s'entraine en France, a pris sa revanche sur la Chinoise Qiu Qiyuan, elle aussi âgée de 17 ans, qui lui avait ravi l'an passé à Anvers le titre de championne du monde avec moins d'un dixième d'avance (15,100 contre 15,033).

Kaylia Nemour, qui excelle aux barres, a décroché l'excellente note de 15.700, loin devant la Chinoise et ses 15.500 points.

Le bronze revient à l'Américaine Sunisa Lee, 21 ans, qui avec une note de 14.800 points relègue au pied du podium la Belge Nina Derwael, 24 ans, qui perd son titre. Déjà triple médaillée à Tokyo, Lee décroche dimanche sa troisième médaille des Jeux de Paris, après l'or en équipe et le bronze au concours général individuel.

Nemour, qui a aussi la nationalité française, a choisi il y a deux ans de représenter l'Algérie après des tensions avec la France.

Une poussée de croissance a provoqué un problème osseux (appelé ostéochondrite), nécessitant une opération à chaque genou. Lorsqu'elle a voulu revenir au plus haut niveau, la gymnaste s'est sentie bloquée par un avis médical rendu par la Fédération française (FFGym), qui s'est défendue en évoquant "des restrictions temporaires de pratique".

Une bataille juridique de plusieurs mois s'est engagée entre les deux parties et Nemour a été exclue du collectif France.

C'est donc sous les couleurs de l'Algérie qu'elle a disputé les Mondiaux en octobre dernier, puis les JO à Paris.

L'Algérienne Kaylia Nemour lors de la finale des barres asymétriques aux JO-2024, à Paris le 4 août 2024 à Paris AFP

Elle était l'une des favorites sur cet agrès, en l'absence de la Brésilienne Rebeca Andrade et de l'Américaine Simone Biles, qui lundi sera alignée à la poutre et au sol.

"Je suis tellement choquée, je n'y crois pas encore", a réagi Nemour sur Eurosport après sa victoire, "c'est le rêve de toute ma vie, et encore plus de ces deux trois dernières années".

"Aux qualifications, j'avais fait 15.6, et à la finale du concours général 15.5. Quand j'ai vu son 15.5 (de Qiu Qiyuan, NDLR) je me suis vraiment dit +Là il va falloir que je me batte+. Je suis restée focus, je me suis vite reconcentrée, et j'ai fait la meilleure note de toute ma vie. C'était là qu’il fallait le faire, et j'ai réussi à le faire", a-t-elle ajouté.

Quant au premier titre qu'elle offre à l'Afrique en gym, "c'est fou. Je suis tellement honorée, d'abord d'avoir gagné cette médaille, et en or, et avec tout ce qu’il s’est passé. C'est vraiment un soulagement, et je suis tellement contente d'avoir pu offrir cette médaille", a encore déclaré Kaylia Nemour.