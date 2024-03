Baseball: les supporters des Dodgers derrière Ohtani, qui se défend de tout pari illégal

Les supporters des Los Angeles Dodgers ont massivement soutenu pour son premier match à domicile leur nouvelle star japonaise Shohei Ohtani, qui nie toute implication dans un scandale de paris sportifs lié à son ex-interprète.

Jeudi, les Dodgers ont remporté leur premier match à domicile de la saison du championnat de baseball (MLB) face à St. Louis (7-1), et célébré l'arrivée de la mégastar japonaise.

"Ohtani! On l'attend depuis le premier jour, depuis sa signature. Nous sommes prêts à le voir décoller, à gagner le championnat, à retrouver la victoire à LA", s'est enthousiasmé auprès de l'AFP Ronald Nazario, près du stade des Dodgers dans l'est de Los Angeles, où se vendaient jeudi en masse casquettes et maillots du N.17, près d'une fresque à son effigie.

"C'est un professionnel, il est prêt. Tous les trucs qu'on entend dans les médias, ce sont des mauvaises ondes, mais lui il va être super, il est là pour jouer au baseball", a lancé Oscar Sanchez, un autre supporter.

"Je suis très reconnaissant de l'accueil des fans des Dodgers. J'avais évidemment déjà joué dans ce stade pour une autre équipe, j'étais assez intimidé", a indiqué Ohtani après la rencontre, leur troisième de la saison après deux matches d'ouverture en Corée du Sud.

Ohtani, 29 ans et ancien membre des Los Angeles Angels, a été recruté fin 2023 par les Dodgers avec un contrat record de 700 millions de dollars (642 millions d'euros) sur dix ans. Le Japonais, deux fois élu meilleur joueur (MVP) du championnat où il évolue depuis 2018, brille au lancer et à la batte, une combinaison rare.

"Jamais parié"

Le joueur japonais des Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, lors du match de Championnat professionnel de baseball nord-américain (MLB) contre les St. Louis Cardinals le 28 mars 2024 à Los Angeles GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Le conte de fée a pris une tournure inattendue avec les révélations la semaine dernière d'une enquête fédérale sur un scandale de paris sportifs illégaux qui concerne le joueur et son entourage. Ippei Mizuhara, ex-interprète et ami proche d'Ohtani, est soupçonné de lui avoir volé de l'argent pour des paris présumés illégaux auprès d'un bookmaker.

Mizuhara a été licencié par les Dodgers et la MLB a ouvert une enquête.

Pour son premier commentaire public depuis le début de l'affaire, Ohtani a nié en début de semaine avoir jamais parié sur du sport, un acte toujours illégal dans certains Etats américains dont la Californie.

"Je n'ai jamais parié sur du baseball ou tout autre sport, et je n'ai jamais demandé à personne de le faire pour moi, je n'ai jamais contacté de bookmaker pour parier sur du sport", a-t-il dit.

"Ippei a volé mon argent depuis mon compte bancaire et m'a menti", a-t-il affirmé, se disant "choqué".

Les médias n'ont pas été autorisés à poser de questions à Ohtani lors de cette conférence de presse tenue lundi, laissant plusieurs questions en suspens, notamment comment Mizuhara a pu avoir accès au compte de son ami pour transférer de grosses sommes d'argent, au total plusieurs millions de dollars.

Les Dodgers ont eux décidé de faire front derrière leur nouvelle étoile: "je le soutiens ainsi que notre organisation", a assuré le manager Dave Roberts.

"Nous avons eu des réponses à nos questions, sur ce qu'il savait et ne savait pas", a-t-il expliqué. "J'ai hâte que l'on passe à autre chose, laissons les autorités s'occuper de cette histoire pendant que nous nous concentrons sur le baseball."