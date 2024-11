Basket: après trois ans de succès, Monaco se sépare de Sasa Obradovic

Sasa Obradovic (debout) lors d'un match d'Euroligue entre l'AS Monaco et l'Etoile rouge de Belgrade le 12 novembre 2024 à Monaco. L'entraîneur serbe, qui était en poste depuis décembre 2021, a été limogé lundi par la Roca Team

Monaco a annoncé lundi soir avoir mis fin à sa collaboration avec son entraîneur serbe Sasa Obradovic, en poste depuis décembre 2021, au lendemain d'une nouvelle défaite en championnat.

"L'AS Monaco Basket a décidé de mettre fin à sa collaboration avec l'entraîneur Sasa Obradovic", indique le communiqué monégasque, qui salue "la rigueur" apportée par le technicien serbe depuis son arrivée, ainsi que "son travail sans relâche".

Avec lui, Monaco a remporté les deux derniers titres de champion de France (2023 et 2024) ainsi que la Coupe de France en 2023. Sur la scène européenne, l'entraîneur serbe, qui est âgé de 55 ans, a toujours qualifié Monaco pour les play-offs de l'Euroligue, accédant même au Final Four en 2023 où son équipe était tombée en demi-finale face à l'Olympiakos (76-62).

Mais la Roca Team vit un début de saison délicat en championnat, et le limogeage d'Obradovic intervient au lendemain d'une défaite contre Le Mans (74-86) lors de la 9e journée, la troisième de la saison, la première à domicile. Cette défaite place la Roca Team au 7e rang seulement de l'élite nationale avec six victoires - dont une retirée pour des raison administrative - et trois défaites.

En Euroligue, avec six victoires pour quatre défaites, Monaco est également 7e du classement, en position de premier qualifié pour les play-ins d'accession aux quarts de finale.

Obradovic a été informé de son limogeage lundi après-midi par le directeur général du club, Oleksiy Yefimov.

Un de ses adjoints, Manuchar Markoishvili, assurera l'intérim pour la prochaine rencontre, un match d'Euroligue programmé jeudi soir à domicile contre l'Asvel.

Obradovic avait déjà entraîné Monaco lors de la saison 2019-20, interrompue prématurément par la pandémie de Covid-19.

Après un court passage dans le club de son cœur, l’Étoile Rouge de Belgrade, il était revenu en décembre 2021 en Principauté, où les relations entre son prédécesseur, le Monténégrin Zvezdan Mitrovic, et les nouvelles stars de la Roca Team dont l'Américain Mike James, embauchées pour réussir en Euroligue, étaient devenues exécrables.

L'hommage de Mike James

Ancien arrière de l'équipe nationale de Yougoslavie avec laquelle il fut médaillé d'argent aux Jeux d'Atlanta en 1996 puis champion du monde en 1998, adoubé par Mike James, il avait réussi à redresser la barre et permis à l'équipe de se qualifier pour les play-offs de l'Euroligue.

Sasa Obradovic, au second plan à gauche, et Mike James, les deux bras levés, après un match d'Euroligue entre Monaco et Belgrade le 7 mars 2024 à Monaco. Avec son entraîneur serbe, a commenté le meneur américain à l'annonce de son limogeage, la Roca Team est devenue "une équipe à craindre, que beaucoup de fans aiment regarder" AFP/Archives

Dès l'annonce de son limogeage, le meneur américain, MVP de la dernière saison d'Euroligue et capitaine actuel de Monaco, a d'ailleurs tenu à le remercier "non seulement pour avoir été l'un de (s)es coachs préférés" mais aussi en tant que personne, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Obradovic, ajoute-t-il, a "transformé une équipe dans un état horrible en un nom familier au niveau européen". Sous sa conduite, la Roca Team est devenue "une équipe à craindre, que beaucoup de fans aiment regarder".

James dit aussi avoir "apprécié chaque seconde" passée avec Obradovic, un entraîneur qui l'a "poussé à donner la meilleure version de (lui)-même tous les jours, même quand je ne le voyais pas."

Mardi dernier, après la défaite à domicile de son équipe en Euroligue contre... l’Étoile Rouge de Belgrade (90-98), Obradovic s'était montré dépité par le faible niveau d'implication de ses joueurs et avait reconnu avoir "honte pour la première fois en tant que coach".

Deux jours plus tard seulement, Monaco l'emportait avec force à Vitoria, contre Baskonia (87-75), pour remonter à la 7e position du classement de l'Euroligue. Mais la rechute face au Mans l'a emporté.