Basket: "Beaucoup d'émotion et beaucoup d'amour" pour Tony Parker

Tony Parker, l'ancien meneur de jeu des San Antonio Spurs en NBA et de l'équipe de France, a dit ressentir "beaucoup d'émotion et d'amour" avant de voir son maillot de l'équipe de France retiré lors d'une cérémonie vendredi à Décines-Charpieu (Rhône) après le math France-Serbie (67-79).

Dans cette LDLC Arena où l'Asvel, club dont il est propriétaire, dispute ses matches de gala, la tunique bleue floquée du N.9 a été montée jusqu'aux cintres sur un modèle pratiqué par les franchises de NBA pour leurs anciennes gloires.

Le N.9 ne sera plus porté en équipe de France, une première, après l'avoir été pendant 16 ans par Parker (181 sélections entre 2000 et 2016), champion d'Europe 2013, le seul titre de l'équipe de France masculine.

Parker, entouré de ses deux fils et de sa compagne Agathe Teyssier, a auparavant remercié ses anciens entraîneurs et partenaires, dont l'actuel capitaine des Bleus Nicolas Batum et son ancien coéquipier en Bleu et à San Antonio Boris Diaw, présent également sur le parquet avec le président de la Fédération, Jean-Pierre Siutat.

Ces derniers lui ont également adressé un mot.

"J'avais de grands rêves, je rêvais en grand, mais ma vie a été encore mieux" a ensuite lancé ému à l'adresse du public le quadruple champion NBA avec San Antonio, aujourd'hui âgé de 42 ans, avant d'être porté en triomphe par ses proches au milieu du parquet.