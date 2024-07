Basket: derniers réglages pour les Bleues avant les JO, avec Johannès en joker de luxe

L'équipe de France féminine de basket affronte le Japon vendredi à Reims (19h00) puis la Chine dimanche (19h10) pour s'ajuster une dernière fois avant les Jeux olympiques, avec notamment Marine Johannès en sortie de banc.

Après deux balades contre la Finlande (129-50 et 117-59) puis une victoire aisée face à la Serbie (85-63), les Bleues vont se frotter à davantage d'adversité face aux Japonaises, médaillées d'argent des derniers JO, puis contre les Chinoises, vice-championnes du monde.

"On a encore beaucoup de travail, estime la manager Céline Dumerc. Ce dernier tournoi est très important, on a eu peu de matches. On a hâte de jouer contre ces équipes asiatiques qui ont un jeu un peu différent. Les Japonaises, ça va vite dans tous les sens, elles n'ont même pas attrapé le ballon qu'elles ont déjà tiré. La Chine présente un profil qui ressemble un peu plus au profil européen avec des grandes, des petites."

Les Françaises ont donc "l'occasion de se jauger", "se recalibrer", selon l'intérieure Marième Badiane, avant le début des Jeux de Paris (26 juillet - 11 août). Jusqu'à présent, le choix stratégique de taille opéré par l'encadrement des Bleues a été de faire débuter Marine Johannès, l'une de ses joueuses les plus talentueuses, sur le banc.

"J'ai compris mon rôle"

L'équipe de France féminine de basket avant un match contre la Serbie, le 12 juillet 2024 à Décines-Charpieu AFP

Attendue comme l'une des meneuses de l'équipe dès l'entre-deux, l'arrière de 29 ans en est finalement le joker de luxe, ce qui ne diminue pas son influence, comme l'a montré sa prestation contre les Serbes, où elle a débloqué l'attaque des Bleues dès les premières minutes de la rencontre.

"J'ai compris mon rôle dans cette équipe après en avoir beaucoup parlé avec Aimé (Toupane, sélectionneur, NDLR), a-t-elle dit après le match. C'est l'équipe de France, il faut accepter son rôle. Tout le monde aura du temps de jeu avec nos rotations pour maintenir l'intensité. En club, ce serait différent."

Meilleure marqueuse de l'équipe de France lors de cette rencontre, Johannès évolue dans ce rôle depuis le début de la préparation, mais le sélectionneur Jean-Aimé Toupane n'exclut pas de le modifier.

"Peut-être qu'il y aura des matches où elle commencera, glisse-t-il. Marine est prête à jouer, qu'elle commence dans le cinq ou pas. Pour nous, ce qui est important, ce sont celles qui finissent les matches."

La créativité de "MJ" en attaque fait d'elle une joueuse dont la France ne peut pas se passer dans les moments décisifs des matches, surtout face à une bonne défense.

"C'est quelqu'un de très talentueux, qui a un jeu assez spectaculaire, rappelle Badiane. C'est beau à voir, je pense que beaucoup de gens se déplacent pour la voir jouer."

La meneuse française Marine Johannes face à la Serbie, le 12 juillet 2024 à Décines-Charpieu AFP

Ce nouveau rôle colle peut-être davantage à la personnalité de la N.23 des Bleues, "réservée" selon la capitaine Sarah Michel Boury même si "elle a pris plus d'ampleur en dehors des parquets" depuis ses débuts avec la sélection.

"C'est quelqu'un qui est capable de faire des choses incroyables, affirme-t-elle. Offensivement, on n'a pas eu ça depuis des années dans le basket féminin français. Ça fait plaisir à voir. Elle peut nous débloquer des situations incroyables et elle peut aussi enflammer la salle."