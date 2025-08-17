Basket: des Bleus à propulsion arrière à l'Euro

Avec une abondance de talents chez les meneurs, mais un secteur intérieur appauvri par les forfaits, ce sont des Bleus à propulsion arrière qui disputeront l'Euro-2025 de basket-ball à partir du 27 août.

Au lendemain de leur victoire renversante en préparation contre les champions d'Europe espagnols (78-73), Frédéric Fauthoux a écarté l'arrière-meneur parisien Nadir Hifi pour aboutir à la liste des 12 joueurs qui s'envoleront pour le tour préliminaire en Pologne.

Le sélectionneur tricolore ne manquait pas de choix pour le poste de meneur, tant ses joueurs se sont montrés à leur avantage en préparation. Il embarque Sylvain Francisco (27 ans), très bon lors de la double confrontation face à la Roja, pour accompagner les jeunes mais expérimentés, Matthew Strazel (23 ans), vice-champion olympique, et Théo Maledon (24 ans, qui a rejoint le Real Madrid cet été), déjà présent au dernier Euro, perdu par les Bleus en finale.

"On a fait le choix de la complémentarité", a expliqué Freddy Fauthoux lors d'un point presse dimanche matin. Maledon et Strazel sont "des joueurs organisateurs qui donnent une fluidité dans le jeu", quand Francisco, dans un autre style, "peut faire une différence très tôt, très vite, tout seul".

L'arrière-meneur Élie Okobo, classé parmi les joueurs "un peu plus percutants" par Fauthoux, pourra aussi suppléer ce trio. Une richesse suffisante, donc, pour l'entraîneur, qui avait écarté Frank Ntilikina, vice-champion olympique, avant même le deuxième match amical.

Un seul pivot de métier

Sylvain Francisco à Paris le 16 août 2025 AFP

Mais cette abondance contraste avec une certaine pénurie à l'intérieur, où ils ne seront que quatre pour deux postes. Sans Vincent Poirier, touché au genou et dont le forfait a été officialisé samedi soir, Frédéric Fauthoux n'aura à sa disposition qu'un seul pivot de métier, l'expérimenté Mam Jaiteh (30 ans, 2,08 m), et seulement un autre joueur de très grande taille, Alexandre Sarr (20 ans, 2,13m).

Le forfait de Poirier, "un gros coup dur" selon les mots de l'entraîneur, s'ajoute à ceux des autres cadres Victor Wembanyama, remis depuis trop peu de temps d'une thrombose, et de Rudy Gobert, absent pour des raisons personnelles, annoncés bien avant le début de la préparation. Le groupe a aussi subi le départ de Mathias Lessort, initialement appelé avant de renoncer car insuffisamment remis d'une fracture à une jambe.

"On s'est posé la question de remplacer poste pour poste Poirier, on a préféré rester avec les gens qu'on connaissait depuis le début", a justifié Fauthoux, après s'être heurté au refus de l'intérieur Moussa Diabaté de revenir dans le groupe dont il avait été écarté après le premier match.

"C'est son choix personnel, ça n'aurait pas été le mien", a dit Fauthoux au sujet de la décision du joueur de Charlotte, qui préfère se consacrer à sa saison en NBA.

Mam Jaiteh le 16 août 2025 AFP

Avec ces absences, Jaiteh aura davantage de poids sur les épaules, ce qui ne l'inquiète pas. "Je suis conscient de cette responsabilité, de ce rôle que j'ai à jouer", a-t-il déclaré dimanche. "J'arrive à un stade de ma carrière, de ma vie, de mon âge, parfait pour pouvoir répondre présent. Je sais que si on veut pouvoir atteindre nos ambitions, ça va passer par tout le monde et moi y compris".

N'avoir que quatre intérieurs, dont le capitaine Guerschon Yabusele, "ce n'est pas forcément quelque chose de négatif", assure aussi l'ailier fort Jaylen Hoard. "Il faut juste être capable de s'adapter à n'importe quelle situation, on a des joueurs polyvalents."

L'objectif de ses douze-là reste en tout cas le même: "Aller chercher la médaille d'or", assure Jaiteh.