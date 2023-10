Basket: Embiid renonce à la France et s'engage avec les États-Unis pour les JO-2024

La vedette des Philadelphie 76ers, Joel Embiid, a confirmé jeudi avoir renoncé à la France, qui tentait de l'attirer depuis deux ans, et choisi de défendre les couleurs des Etats-Unis pour le tournoi olympique 2024 de basket.

Embiid, 29 ans et qui possède trois passeports - camerounais, son pays de naissance, français et américain - est arrivé aux Etats-Unis à l'âge de 16 ans. Il a pris sa décision pour des raisons familiales et son "rêve" de participer aux Jeux olympiques, a-t-il dit à des journalistes lors d'un entraînement avec son équipe de NBA.

"C'était difficile. Évidemment, j'aime les trois options", a déclaré Embiid. "J'aime mon pays, je l'aime beaucoup. Mais je voulais vraiment participer aux Jeux olympiques. C'est mon objectif et mon rêve."

"Ajoutez à cela que mon fils (Arthur, né en 2020, ndlr) est américain et que je suis ici depuis si longtemps. J'ai eu l'impression que ces dernières années, depuis qu'il est né, toutes les décisions que j'ai prises étaient basées sur la famille", a-t-il poursuivi.

"Sur le toit du monde", avait écrit plus tôt le club NBA dans son message sur X (ex-Twitter), accompagné d'un photo du joueur avec la légende "Engagé dans le team USA".

Le joueur, désigné MVP (meilleur joueur) de la saison dernière dans le championnat nord-américain, avait annoncé sa décision tôt jeudi au directeur exécutif de "Team USA", Grant Hill, selon la chaîne sportive américaine ESPN.

"Choix difficile"

Lors de la journée dédiée aux échanges avec les médias lundi, il avait admis être confronté à "un choix difficile", alors qu'il faisait durer le suspense depuis plusieurs mois.

"Je suis né au Cameroun, j'ai toujours voulu représenter mon pays. Mais le but est aussi de jouer aux Jeux olympiques", avait déjà indiqué le joueur, alors que le Cameroun disputera un tournoi de qualification pour les JO sans être sûr d'y participer, au contraire de la France ou des Etats-Unis.

En optant pour "Team USA", Embiid rejoint une liste de superstars de la NBA qui ont fait part de leur intention de participer aux Jeux olympiques, alors que les Américains tentent de se remettre de leur fiasco à la Coupe du monde FIBA en août.

Arrivés en Asie avec une équipe rajeunie et privée de pivot dominant, les Etats-Unis ont échoué au pied du podium après leur défaite face au Canada, deux jours après celle subie contre l'Allemagne, future championne. Cet échec a été vécu comme une humiliation outre-Atlantique.

La France, elle, a été sortie dès le premier tour de la compétition. Les dirigeants français, qui courtisaient depuis deux ans le pivot né à Yaoundé, avaient indiqué après le fiasco qu'ils souhaitaient "régler rapidement" le dossier Embiid.

Parmi les vedettes pressenties pour conduire les Américains à Paris-2024, figurent les anciens MVP LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry. Ils ont récemment déclaré qu'ils souhaitaient faire partie de l'équipe américaine qui tentera de décrocher une cinquième médaille d'or olympique consécutive.

A ces mégastars, d'autres joueurs majeures de la NBA tels Anthony Davis, Devin Booker, Jaylen Brown ou encore Donovan Mitchell se sont dit prêts à intégrer une sélection olympique l'année prochaine, faisant naître le rêve d'une nouvelle "Dream Team" à l'image de celle des Jeux de Barcelone, en 1992, agrégée autour de Michael Jordan et de Magic Johnson.

De quoi dessiner une sélection effrayante, titulaires et remplaçants confondus, a fortiori avec Joel Embiid dans ses rangs au poste crucial de pivot.