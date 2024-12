Basket: le Français Rachid Meziane nommé entraîneur principal du Connecticut Sun en WNBA

Le Français Rachid Meziane, champion d'Europe 2023 avec la Belgique et champion de France 2024 à la tête de Villeneuve-d'Ascq, a été nommé entraîneur principal du Connecticut Sun en WNBA, la ligue américaine de basket féminin, à compter du 31 décembre, ont annoncé mercredi les deux clubs.

Meziane, âgé de 44 ans, "va devenir le premier entraîneur français à diriger, en tant qu’entraîneur principal, une franchise de la prestigieuse WNBA", selon le club de Villeneuve-d'Ascq, qui a accepté de le libérer en cours de saison.

"Cette décision, bien qu’émotionnellement difficile pour le club, ses partenaires et ses supporters, était évidente face à l’opportunité exceptionnelle qui s’offrait à lui", a ajouté le club nordiste, où il est arrivé en 2019 et qu'il a également hissé, au printemps, en finale de l'Euroligue.

Sur l'aspect inédit de cette signature, le quotidien L'Equipe précise toutefois que l'Américain James Wade, naturalisé français, a été sacré champion WNBA à la tête du Chicago Sky en 2021.

Rachid Meziane a également été entraîneur adjoint de l'équipe de France de 2014 à 2021, avant d'être remercié en même temps que la sélectionneuse Valérie Garnier après le bronze décroché aux JO de Tokyo en 2021.

Il a pris un an plus tard la tête des "Belgian Cats", menées au premier titre de leur histoire (Euro-2023) puis en demi-finale des JO-2024 (élimination face à la France).

"Rêve qui se réalise"

"Je suis très excité à l'idée de rejoindre la meilleure ligue du monde. C'est un rêve qui se réalise", a déclaré Meziane dans une vidéo publiée par le Sun sur les réseaux sociaux.

"Il va apporter son expérience, sa passion et son palmarès pour aider à faire grandir les joueuses et l'équipe", a indiqué de son côté la manageuse générale Morgan Tuck, dans le communiqué de la franchise, soulignant "le dévouement et l'engagement de Rachid pour faire croître le basket féminin".

La saison 2025 de WNBA débute le 16 mai. Le Connecticut Sun (nord-est) est une équipe habituée des play-offs ces dernières saisons, battue en demi-finales de la conférence Est lors de l'exercice écoulé.

Après l'exceptionnel cru 2023-2024 à l'issue duquel ses joueuses-clés sont parties (Janelle Salaün, Kennedy Burke...), Villeneuve-d'Ascq vit une saison beaucoup plus compliquée, qui a débuté par une série de 11 défaites. Les "Guerrières" ont également été éliminées de l'Euroligue dès la première phase.

Elles seront entraînées à partir de janvier par Maxime Bézin, entraîneur des basketteurs de Lille (2e div.) jusqu'à la saison dernière et de différentes équipes de France de jeunes, masculines et féminines, a précisé le club.