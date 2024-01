Basket : le meneur espagnol Ricky Rubio met fin à sa carrière en NBA

Agé de 33 ans, le joueur, passé auparavant par les franchises du Minnesota, de l'Utah et de Phoenix, a officialisé sa décision sur X (ex-Twitter).

Il avait déjà annoncé le 5 août dernier qu'il mettait sa carrière entre parenthèses pour se concentrer sur sa santé mentale et n'a plus joué depuis. Son contrat vient d'être rompu.

"Le 30 juillet a été l'une des soirées les plus difficiles de ma vie. Mon esprit a sombré dans l'obscurité", explique-t-il dans son message diffusé aujourd'hui. "Je savais que j'allais dans cette direction, mais je n'ai jamais pensé que je ne contrôlais pas la situation. Le lendemain, j'ai décidé d'arrêter ma carrière professionnelle."

"Je tenais à vous adresser ce message aujourd'hui car ma carrière en NBA est finie", ajoute l'ancien joueur de Barcelone, recruté à partir de la saison 2011-12 par les Wolves du Minnesota.

"Un jour, lorsque le moment sera venu, j'aimerais partager toute mon expérience avec vous tous afin de pouvoir aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires. D'ici là, j'aimerais garder le secret par respect pour ma famille et pour moi-même, car je travaille encore sur ma santé mentale", poursuit Rubio, qui dit toutefois aller "beaucoup mieux". Il a remercié chaleureusement le staff des Cavaliers, et ses collègues Koby et JB.

Rubio a été un pilier de l'équipe d'Espagne, sacrée championne du monde en 2019, médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et de bronze à Rio en 2016.

Au cours de sa carrière en NBA, Rubio a réalisé en moyenne 10,8 points et 7,4 passes décisives par match.