Basket: le Paris Basketball et sa salle conquis par "le phénomène Euroligue"

Les supporters du Paris Basketball espèrent "la meilleure ambiance de l'année" mardi (20h30) pour le troisième duel déjà décisif en play-offs d'Euroligue contre Fenerbahçe à l'Arena Porte de la Chapelle, antre qui a su séduire le public depuis un an.

Dos au mur, menés 2-0 dans leur série face au club turc, les hommes de Tiago Splitter n'auront d'autre option que la victoire pour poursuivre leur aventure européenne.

Ils pourront compter pour cela sur une enceinte de 8.000 places "complètement remplie", affirme Mathias Priez, directeur général du club, soulignant qu'il s'agira du 11e match à guichets fermés de la saison.

Fenerbahçe, le Real Madrid, l'Olympiakos: pour sa première saison en Euroligue, le Paris Basketball a accueilli les grands noms du basket européen et attiré, grâce aussi à ses résultats, le public au sein de sa salle nichée dans le nord de Paris, inaugurée en février 2024 sous le nom d'Adidas Arena et venue remplacer la Halle Carpentier (13e arrondissement).

"On savait que c'était important d'avoir le meilleur du basket européen et au-delà du basket, avoir des marques" comme le Real ou le Bayern Munich, dont les noms résonnent aux oreilles des amateurs de sport.

Pour autant, "là où ça nous a agréablement surpris, c'est qu'aujourd'hui même pour des matchs contre l'Alba Berlin, Bologne, on a fait de très belles affluences", se réjouit Mathias Priez, qui évoque un "phénomène autour des matches d'Euroligue".

Animations

Match d'Euroligue entre Paris et l'Etoile Rouge Belgrade le 4 octobre 2024 AFP

Si le club n'a pas selon lui "la prétention de rivaliser en termes d'atmosphère avec l'Olympiakos, le Panathinaïkos ou Fenerbahçe", il s'appuie sur une ambiance mêlant supporters et animations.

Parmi elles, des jeux ou encore les célébrations des médaillés olympiques et paralympiques de Paris, autant de propositions qui permettent de faire venir un public varié et aussi "acteur du match".

Et depuis l'arrivée à Porte de la Chapelle, "on va encore plus chercher des gens qui ne sont pas fans de basket, mais qui viennent pour les émotions et les animations". De plus, les célébrités sont aussi au rendez-vous, à l'instar de l'acteur Omar Sy, du footballeur Lilian Thuram ou de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin aperçus plusieurs fois.

Le Kop "installé dans sa maison"

Le +Kop Parisii+, le groupe de supporters, a aussi vu son nombre de membres - entre 185 et 200 - doubler depuis le déménagement.

Le Parisien Nadir Hifi lors d'un match d'Euroligue contre Barcelone le 3 janvier 2025 AFP

Un groupe composé de profils divers, des plus jeunes aux plus âgés, "des gens qui ont plein d'histoires avec le basket, qui y ont joué", cite son trésorier Victor de Labriffe, comme des amateurs de foot qui se sont attachés au Paris Basketball.

"Et de plus en plus on a des personnes, sans être adhérentes, qui nous rejoignent pendant les matches. On peut avoir beaucoup plus de monde qui chante que d'adhérents prévus".

Déjà présent alors que le club évoluait à la Halle Carpentier, le jeune homme de 19 ans et les autres membres ont peu à peu trouvé à l'Arena leur place, plus près du parquet qu'en deuxième partie de saison dernière où ils étaient "un peu éloignés des joueurs".

Et "dans une salle faite à la fois pour les concerts, d'autres événements, du sport, c'était compliqué de s'approprier le lieu, comme pourraient le faire des supporters de football" où le stade est essentiellement réservé au club.

"On a réussi à trouver un sentiment d'appartenance, on se sent proche du quartier aux alentours (...) on est bien installés dans notre maison."

Le groupe, qui fonctionne en majorité avec les recettes des adhésions, a logiquement gagné en moyens. De quoi aider le Kop à se développer pour espérer "s'adapter aux standards des groupes de supporters d'Euroligue".

En attendant, Victor de Labriffe espère vivre "la meilleure ambiance de l'année" mardi, tout en rêvant à une remontée fantastique, qui représenterait "une des plus belles histoires du basket européen".