Basket: les Bleues signent une troisième victoire, contre la Serbie

L'équipe de France féminine de basket a signé une troisième victoire en autant de matches de préparation aux JO, largement victorieuse vendredi à Décines-Charpieu (Rhône) de la Serbie (85-63) mais avec du déchet après deux succès faciles contre la Finlande (129-50 et 117-59).

Confrontées à un adversaire qualifié pour les Jeux olympiques (26 juillet-11 août) après les amuse-bouches finlandais, les Bleues ont fini par avaler assez facilement le plat proposé, faisant la différence dans le dernier quart d'heure.

"La Serbie est une des top nations européennes et mondiales, aujourd'hui elles n'étaient pas prêtes, nous non plus, on le savait. C'était un match pour travailler, on l'a bien fait. On peut encore faire mieux" a déclaré l'ailière Valériane Ayayi.

Elles auraient pu se diriger vers une victoire plus facile avec leur avance de 15 points à la 22e minute, mais elles ont subi le retour des Serbes (47-40, 24e) avant de les décramponner en tout début de dernier quart-temps (70-54, 32e).

"Plus de match a a avancé plus on a réussi à dérouler notre jeu, ça veut dire qu'on a avancé", a souligné Dominique Malonga.

C'est en trouvant notamment le pivot (7 pts et 9 rebonds), qui a tenté en fin de match un dunk (manqué), et l'autre intérieure Marième Badiane (12 pts et 4 rbds) que les Bleues ont creusé un écart définitif. Leur association en fin de match s'est montrée prometteuse.

Romane Bernies à Décines-Charpieu le 12 juillet 2024 AFP

Et en parvenant à rentrer des tirs ouverts, notamment par la capitaine Sarah Michel Boury (8 pts à 2/2 longue distance), toujours propre et précieuse, lorsqu'elles ont réussi à faire rapidement circuler le ballon.

Johannès joker de luxe

Les joueuses de Jean-Aimé Toupane l'ont trop peu fait pendant près de 30 minutes et ont connu trop de pertes de balle (14) et d'oublis défensifs sanctionnés à longue distance par Sacha Cado (14 pts à 4/8 derrière l'arc), Jovana Nogic (15 pts à 3/7) et Yvonne Anderson (16 pts à 2/3).

"Il faut qu’on corrige un peu notre défense face à des nations qui prennent des tirs à trois points, on en donne trop, et surtout bien gérer les ballons qu’on gagne et qu’on lance en contre-attaque. Il y a eu trop de déchet" a estimé Toupane.

L'entame de ses joueuses a notamment été indigente (4-12, 6e) et elles doivent principalement leur avance à la mi-temps (40-32) aux performances individuelles de Marine Johannès (18 pts et 5 passes décisives), encore remplaçante au coup d'envoi et de nouveau en feu en fin de match, et Gabby Williams (12 pts).

Marine Johannes à Décines-Charpieu le 12 juillet 2024 AFP

"Je pense avoir compris mon rôle, après en avoir discuté avec Aimé. Je l'accepte car c'est l'équipe de France, en club ce serait différent. Il y a beaucoup de monde, Aimé essaie de trouver les meilleures combinaisons possibles, tout le monde aura du temps de jeu", a commenté Johannès, meilleure marqueuse des Bleue.

Présente dans le cinq de départ, Marine Fauthoux (3 pts et 3 pd) a elle été remplacée au poste de meneuse après la mauvaise entame par Romane Berniès (2 pts et 6 pd), qui a marqué des points sur sa concurrente.

La joueuse de Montpellier aura de nouveau l'occasion de se montrer les 19 et 21 juillet à Reims contre le Japon et la Chine, les deux derniers adversaires des Bleues avant d'attaquer les Jeux.