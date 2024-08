Basket: les Bleues à un cheveu de décoiffer les reines américaines

La détresse des Françaises Marine Johannès (g) et Gabby Williams après la défaite en finale contre les Etats-Unis, le 11 août 2024 à la Bercy Arena à Paris

Héroïque en défense, admirable d'abnégation et de talent, l'équipe de France de basket a touché du doigt dimanche l'immense exploit de battre en finale des Jeux olympiques les Américaines, invaincues dans la compétition depuis 1992 et sacrées dans la douleur (67-66) pour la huitième fois de suite.

Douze ans après leur premier podium olympique, les Bleues se parent à Bercy de nouveau d'argent, qui devrait cependant avoir un goût beaucoup plus amer qu'à Londres.

Là où les "Braqueuses" de Céline Dumerc avaient explosé en finale (86-50), les coéquipières de la "vengeuse masquée" Sarah Michel Boury, la capitaine qui porte une protection au visage depuis un gros coup reçu en poules, ont regardé les yeux dans les yeux, et même parfois tête contre tête, les reines américaines.

Les basketteuses amméricaines Chelsea Gray (g) et Jackie Young championnes olympiques, le 11 août 2024 à la Bercy Arena de Paris AFP

Elles sont passées tout près de leur infliger leur première défaite aux JO depuis 1992 (un revers en demi-finales contre la CEI) et la première en grande compétition depuis 2006 (demi-finales du Mondial).

La série de 60 victoires de rang des Américaines n'a tenu qu'à un fil. La prolongation n'a elle tenu qu'à moins d'un mètre: Gabby Williams (19 pts, 7 rebonds et 3 interceptions), qui a porté les Bleues a bout de bras en début et en fin de match, a marqué au buzzer, mais était à l'intérieur de l'arc (66-67).

L'épilogue d'une fin de match folle, dans un Bercy incandescent, où les Françaises ont failli combler un retard de quatre points à 11 secondes du terme.

Gabby Williams (g) vient de marquer un panier à deux points insuffisant en fin de match contres les Américaines de Breanna Stewart (d), le 11 août 2024 à la Bercy Arena de Paris AFP

Kelsey Plum, la joueuse du match côté américain (12 pts) avec A'ja Wilson (21 pts et 13 rbds), a inscrit ses deux lancers-francs, avant que Williams, déjà elle, ne maintienne l'espoir d'un tir primé à cinq secondes de la sirène (64-65).

Kahleah Cooper n'a ensuite pas tremblé sur la ligne de réparation (64-67), avant donc le tir magnifique, mais finalement vain, de Williams.

Les larmes de Williams

La Franco-Américaine n'a pu retenir ses larmes pendant que les Américaines exultaient, heureuses et probablement aussi soulagées après être passées si près de la correctionnelle.

A l'issue de la finale la plus serrée de l'histoire du tournoi féminin, un match que les Françaises ont emmené sur le terrain défensif, le seul où elles avaient une chance de réaliser l'un des plus grands exploits du sport français. Et probablement du sport mondial.

La Française Marine Johannès (d) en finale contre les Américaines, le 11 août 2024 à Paris AFP

Les joueuses de Jean-Aimé Toupane, héroïque en défense, où les nombreuses intérieures se sont relayées pour livrer une bataille épique, ont totalement fait déjouer les Américaines de Diana Taurasi, qui décroche une 6e médaille d'or, record dans les sports collectifs, hommes et femmes confondus.

Elles n'ont inscrit que 66 points alors qu'elles tournaient à une moyenne de près de 90 points depuis le début du tournoi, éparpillant toutes leurs adversaires, le coude plus au moins sur la portière.

Elles avaient marqué 45 points à la mi-temps contre l'Australie (85-64) ? Le score affichait 25-25 à la pause, où Breanna Stewart et ses coéquipières affichaient une adresse famélique (8/28 dont 0/3 à 3 pts) et 13 balles perdues.

La tribu de Diana

Nerveuses, approximatives (perte de balle de Chelsea Gray, 18e, passe de Kelsey Plum en touche, 26e), fébriles près du panier où elles ont commis d'inhabituels ratés, bloquées sur le périmètre extérieur, elles ont eu besoin de toute leur expérience, leur talent et leur malice mêlée de dureté, pour s'en sortir.

Elles laissent les Bleues à leurs immenses regrets, elles qui disaient avant leur match croire dur comme fer à l'impossible.

Les Françaises médaillées d'argent sur le podium après la finale perdue contre les Etats-Unis, le 11 août 2024 à la Bercy Arena de Paris AFP

Au bout des trois saisons du mandat de Jean-Aimé Toupane, débuté dans la douleur avec des lourdes défaites à l'automne-hiver 2021-2022, suivies d'un Mondial-2022 frustrant (élimination en quarts de finale avec une équipe diminuée) et d'un Euro-2023 raté, achevé à la 3e place alors qu'un troisième titre de championnes (après 2001 et 2009) était visé.

Toupane, homme du sérail sans aucune expérience dans le basket féminin, avait été nommé après le bronze des JO-2021 en remplacement de Valérie Garnier pour faire franchir un cap aux Françaises, et rivaliser avec les Américaines.

Moins de 24 heures après que les Bleus ont tenu tête aux "Avengers" américains (87-98), ses joueuses ont fait beaucoup plus que ça, concluant par un nouvel argent des tournois olympiques qui confirme l'excellente santé du basket français.