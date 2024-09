Basket: Nando De Colo officialise sa retraite internationale

Le meneur-arrière de l'équipe de France de basket Nando De Colo a officialisé vendredi sa retraite internationale à 37 ans, quelques semaines après avoir remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris.

"Avoir représenté mon pays à travers mon sport aura été et restera le plus grand des honneurs", écrit notamment l'international français (209 sélections, 2194 points) dans un message sur ses réseaux sociaux où il remercie également sa famille.

"Tu es un jour sélectionné en équipe de France, tu portes ce maillot bleu qui fait tant rêver et tu ne souhaites qu'une chose: que cela soit une réussite pour que, le jour où l'aventure s'arrête, tu puisses dire que tu y étais et que ton empreinte restera à jamais dans l'histoire de cette équipe", ajoute le joueur de l'Asvel.

De Colo a été appelé pour la première fois en équipe de France en 2008. Au cours des 16 ans passés avec les Bleus, il a remporté six médailles dont l'or aux Championnats d'Europe en 2013, le bronze à la Coupe du monde 2019 et l'argent aux JO de Tokyo en 2021 et de Paris cet été.

Peu utilisé lors des derniers JO, il a toutefois inscrit 12 points en finale entretenant l'espoir face aux Américains finalement vainqueurs 98-87.

L'annonce de la retraite de Nando De Colo s'ajoute à celle du capitaine des Bleus Nicolas Batum, officialisée il y a dix jours.