Basket: Paris et Monaco, le "combat" des favoris pour le titre

Paris contre Monaco: la finale du Championnat de France de basket, affiche au sommet entre les deux meilleures équipes de la saison et revanche de l'année dernière, s'annonce plus serrée que jamais à partir de dimanche dans la capitale (16h30).

Il y a un an, la "Roca Team" s'était imposée en patron à Paris (115-76) lors du quatrième match de la série, synonyme d'un deuxième titre d'affilée.

Mais la passe de trois sera peut-être moins aisée pour la bande à Vassilis Spanoulis, arrivé en novembre et toujours à la recherche d'un premier trophée.

Le meneur internationala macédonien du Paris Basket TJ Shorts (c.) lors de la finale de la Coupe de France contre Le Mans, le 26 avril 2025, à Paris AFP/Archives

"Faire tout ce qu'on a fait et perdre une nouvelle finale, ce serait une saison blanche (...) on a envie de finir de la meilleure des manières, et alors on sera en mesure de se demander si ce n'est pas l'une des meilleures saisons de l'histoire de Monaco", assure le pivot Mam Jaiteh, alors que Monaco est allé "au bout de quasiment l'ensemble des compétitions" cette saison.

Finalistes malheureux de la Leaders Cup, et surtout de l'Euroligue il y a moins d'un mois contre Fenerbahçe, les Monégasques ont dû ensuite batailler pour rejoindre la dernière marche de l'Élite.

D'abord en faisant tomber leur bête noire, Le Mans, puis en venant à bout en fin de quatrième match de l'Asvel en demi-finale.

Le coach grec de Monaco Vassilis Spanoulis, lors de la finale d'Euroligue de basket, le 25 mai 2025, à Abou Dhabi AFP

Le tout sans leur meneur star, Mike James, blessé puis suspendu temporairement par son club en raison "d'une infraction au règlement interne". L'Américain sera encore absent pour les deux premiers matches de la finale au minimum, tout comme l'intérieur Daniel Theis, blessé.

- "Pour l'instant, on est encore ensemble" -

Des incertitudes, le Paris Basketball en connaîtra aussi dans les prochaines semaines, avec de nombreux départs prévus cet été, à commencer par celui de l'entraîneur Tiago Splitter qui retournera en NBA en tant qu'assistant des Portland Trail Blazers.

Le coach brésilien de Paris Basket Tiago Splitter (g) lors de la finale de la Coupe face au Mans, le 26 avril 2025 à Paris AFP/Archives

Il en sera de même pour le meneur vedette TJ Shorts, meilleur passeur de l'Élite et de l'Euroligue déjà annoncé au Panathinaïkos, quand Tyson Ward pourrait s'engager avec l'Olympiakos, Mikael Jantunen à Fenerbahçe ou Kevarrius Hayes à Monaco. Un autre chouchou de l'Arena Porte de la Chapelle, Nadir Hifi, "pourrait" selon son entourage lui aussi quitter le club de la capitale.

Mais "je peux vous l'assurer, tout le monde est concentré à 100%, a indiqué Tiago Splitter, qui n'"a jamais vu une équipe avec une telle alchimie dans (s)a carrière (...). "On va tout faire pour gagner ce championnat", le premier dans l'histoire de Paris depuis sa création en 2018.

"Pour l'instant on est encore ensemble, confirme Yakuba Ouattara, on a une semaine et demie à passer, on va tout donner".

En plus d'avoir terminé premier de la saison régulière, le club parisien a surtout emmagasiné l'expérience offerte par une première participation réussie en Euroligue, où il a atteint les quarts de finale après avoir fait tomber plusieurs cadors sur son chemin.

Les Parisiens y avaient d'ailleurs battu Monaco en octobre. Depuis le bilan s'est équilibré avec deux victoires chacun, dont les deux dernières pour les joueurs du Rocher.

Alors "cette finale va se résumer à qui veut le plus, quelle équipe a le plus gros coeur, ajoute Ouattara, le talent tout le monde l'a, on connaît les systèmes de jeu, mais au final ce sera un combat".