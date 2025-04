Basket: Paris, une première Coupe pour motiver les troupes

Vainqueur pour la première fois de la Coupe de France samedi face au Mans (91-80), le Paris Basketball a continué d'écrire sa jeune histoire tout en s'offrant une parenthèse idéale avant un rendez-vous décisif en Euroligue.

Sept ans après sa création, le club de la capitale décroche un troisième titre, un an après la Leaders Cup sur le plan national, et l'Eurocoupe (C2) sur la scène européenne.

Une scène que les Parisiens retrouveront dès mardi pour un rendez-vous capital en quarts de finale d'Euroligue. Menés 2-0 dans la série de play-offs les opposant à Fenerbahçe, ils n'auront d'autre choix que de s'imposer dans leur Arena Porte de la Chapelle s'ils souhaitent poursuivre leur aventure dans une compétition qu'ils disputent pour la première fois.

"C'est un sentiment de bonheur après cette semaine compliquée, a avoué Nadir Hifi, cela a été dur physiquement et mentalement" alors que les Parisiens sont rentrés d'Istanbul vendredi.

Et si cette finale de Coupe de France n'est peut-être pas tombée au meilleur des moments, quelques jours après une claque reçue en Turquie (89-72) et trois jours avant ce rendez-vous fatidique, elle a peut-être eu le mérite de donner de la confiance et de venir récompenser d'un premier trophée une saison réussie, surtout sur le plan européen. Les Parisiens disputeront aussi les phases finale de championnat.

Quelques heures après, là aussi, le premier sacre des basketteuses de Charleville-Mézières devant le favori Bourges, les Parisiens se devaient d'éviter de tomber dans le piège du Mans.

Les sourires avant l'Euroligue

Car le MSB a surpris plus d'une fois cette saison.

Le Parisien Sebastian Herrera (maillot noir) à Paris le 26 avril 2025 AFP

En février, il avait déjà déjoué les pronostics pour aller remporter la Leaders Cup - face à Monaco - avec en plus de cela un effectif amoindri.

Toujours engagés dans la course aux phases finale en Élite (6e), les hommes de Guillaume Vizade ont encore battu la Roca Team pour se retrouver pour la huitième fois de leur histoire en finale de la Coupe de France, la sixième dans l’ère MSB (quatre victoires au total).

Face aux Parisiens, ils ont tenu le choc pendant une bonne partie de la première période.

Il a fallu attendre la moitié du deuxième quart-temps pour voir le Paris Basketball prendre un peu ses distances, bien aidés par le talent de Nadir Hifi (20 points) à trois points quand Yakuba Ouatarra (10 pts, 5 rebonds) a donné neuf points d'avance aux siens d'un dunk rageur (46-37).

De peu devant à la pause (48-42) face aux coéquipiers de Trevor Hudgins (22 pts), ils ont profité au retour des vestiaires d'un passage à vide adverse, et notamment d'occasions manquées aux lancers-francs, pour se détacher en infligeant au MSB un 9-0 qui leur a permis de compter une belle marge de 13 points.

"Il fallait qu'on se transcende et on a fait un match correct mais sans plus, a regretté Guillaume Vizade, qui a mis en lumière les "rebonds offensifs de Paris" (12), les manquements aux lancers-francs et les pertes de balles du Mans (21 à 13) en seconde période pour expliquer en partie la défaite.

Pas encore résignés, les Manceaux ont subi deux nouveaux tirs primés de Hifi et de Mikael Jantunen en fin de troisième quart-temps (69-54) qui ont lancé idéalement les Parisiens vers leur troisième trophée, et peut-être un peu vers un exploit contre Fenerbahçe.