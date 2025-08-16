Basket: renversants, les Bleus s'offrent encore l'Espagne avant l'Euro

Le
16 Aoû. 2025 à 21h47 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Sylvain Francisco (en bleu) à Paris le 16 août 2025

Sylvain Francisco (en bleu) à Paris le 16 août 2025

AFP
Martin LELIEVRE
Partager 2 minutes de lecture

L’équipe de France masculine de basket-ball a renversé l’Espagne (78-73) samedi soir à Bercy, deux jours après son succès à Badalone, lors de son avant-dernier match de préparation à onze jours de l’Euro (27 août-14 septembre).

Les Bleus enchaînent un huitième succès depuis que Frédéric Fauthoux a pris les rênes de l’équipe après les Jeux olympiques de Paris-2024, leur quatrième en préparation après ceux contre le Monténégro (81-75), la Grande-Bretagne (74-67) et donc contre les champions d’Europe en titre (75-67) jeudi.

Menés de 16 points (28-44 dans le deuxième quart-temps), les Français ont réalisé une deuxième mi-temps de haut niveau (remportée 50-29), grâce notamment à Sylvain Francisco (9 pts, 3 passes décisives) et Bilal Coulibaly (13 pts, 3 rebonds, 2 passes décisives), et ont pris les devants, pour la première fois depuis les premières minutes, à moins de cinq minutes de la fin sur deux lancers francs (69-67).

Francisco, déjà été très en vue jeudi à Badalone, a de nouveau marqué des points au poste de meneur en vue de la liste finale de l'Euro ce samedi soir, après l'hommage rendu aux ex-internationaux et double vice-champions olympiques Nicolas Batum et Nando De Colo.

En première mi-temps, "ça se voyait qu’on ne prenait pas de plaisir, a reconnu Bilal Coulibaly en zone mixte, et on est meilleurs quand on prend tous du plaisir. Donc on est juste allés sur le terrain et on a profité entre potes”.

Bilal Coulibaly (en bleu) contre l'Espagne à Paris le 16 août 2025

Bilal Coulibaly (en bleu) contre l'Espagne à Paris le 16 août 2025

AFP
Martin LELIEVRE

Dans un scénario inverse du match de jeudi, les Bleus, très brouillons dans le premier quart-temps, ont été menés dès les premières minutes. Mais, encouragés par le public de Bercy heureux de les retrouver un an après la finale des JO-2024, ils ont réussi à renverser la vapeur espagnole pour prolonger leur invincibilité malgré un nouveau manque d'adresse à trois points (7/26, 26%).

"À chaque fois que je suis sur le terrain, j'essaie d'amener tout ce que je peux apporter. Là c’était le "shoot" aujourd’hui, j’ai fait mon taf et les autres m’ont très bien suivi derrière. On mettait la pression défensivement, tous ensemble", a ajouté Coulibaly.

Les Français concluront leur préparation contre la Grèce à Athènes le 24 août avant de s’envoler vers Katowice (Pologne) pour le tour préliminaire de l’Euro, qu’ils débuteront face à la Belgique quatre jours plus tard.

En cas de qualification pour la phase finale, les finalistes malheureux de la dernière édition poursuivront la compétition à Riga en Lettonie.

Sport
FRANCE

Dans le même thème - Sport

Les joueurs de Monaco se congratulent après le but d'Eric Dier face au Havre, le 16 août 2025 au stade Louis-II
International

Ligue 1: rentrée réussie pour Monaco et Lyon

Les joueurs du Bayern brandissent le trophée de la Supercoupe Franz-Beckenbauer, le 16 août 2025 à Stuttgart
Sport

Supercoupe Franz-Beckenbauer: Kane s'offre un deuxième trophée avec le Bayern

Jannik Sinner à Cincinnati le 16 août 2025
Sport

Tennis: le Français Atmane stoppé par le N.1 mondial Sinner en demie à Cincinnati

48.85341, 2.34121

À la une

International

Rencontre Donald Trump/Vladimir Poutine : ce qu'il faut retenir du sommet sur l'Ukraine en Alaska

Afrique

Au Mali, un Français arrêté : "Des accusations sans fondement" selon Paris

Guerre en Ukraine

Guerre en Ukraine : des "garanties de sécurité" similaires à celles de l'Otan, sans adhésion, proposées à Kiev

Environnement

Plus de 320 morts en 48h: les images des inondations au Pakistan après de soudaines pluies de mousson

International

Israël: le leader palestinien Marwan Barghouti intimidé par un ministre israélien dans sa cellule

Géographie

L'Union Africaine souhaite redessiner les cartes

Sport

"Des stratégies différentes": pourquoi le top 10 des clubs de football les plus riches d'Afrique ne change pas

International

Sommet Trump/Poutine: Macron appelle à la vigilance et à maintenir la pression sur Moscou

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

TERRIENNES

A la recherche de Berthe Weill, galeriste d'avant-garde