Basket/Euro-2025: les Bleus reçus 5/5 avant l'Euro

Le
24 Aoû. 2025 à 19h27 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le Français Elie Okobo lors du match de préparation de l'équipe de France masculine de basket contre la Grèce à Athènes le 24 août 2025

Le Français Elie Okobo lors du match de préparation de l'équipe de France masculine de basket contre la Grèce à Athènes le 24 août 2025

AFP
Aris MESSINIS
Partager 2 minutes de lecture

Grâce notamment à une grosse seconde période, les Bleus se sont imposés devant la Grèce de Giannis Antetokounmpo dimanche à Athènes (92-77) et peuvent désormais se tourner vers l'Eurobasket qui débutera dans quelques jours en Pologne.

Dans leur bagages, cinq victoires en autant de matches de préparation, conclue par un ultime sourire et une belle montée en puissance face à un autre prétendant au podium à la mi-septembre, à Riga (Lettonie), où se disputera la phase finale de la compétition.

Les Bleus en sont encore loin. Ils devront commencer par réussir leur entrée en lice jeudi (17h00) devant la Belgique à Katowice, pour le premier match en grande compétition à la tête de la sélection tricolore du sélectionneur Frédéric Fauthoux.

Le Landais - toujours invaincu depuis son arrivée - ne sera peut-être pas satisfait à 100% de ce dernier match des siens, qui ont proposé une première période inégale (43-49 à la mi-temps), mais il a vu son groupe revenir après la pause en force pour dominer la bande à Vassilis Spanoulis.

Les Français, malgré le bon apport de Théo Maledon (16 points, record personnel égalé), ont d'abord couru au score une grande partie du premier acte, victimes de plusieurs pertes de balles et pas toujours inspirés offensivement. Les Grecs, emmenés par Antetokounmpo (20 pts), ont aussi profité de leur agilité aux lancers francs (15/20 à la pause) pour prendre leurs aises.

Mais relancés par Bilal Coulibaly (10 pts), les coéquipiers de Guerschon Yabusele ont ensuite offert une opposition bien plus élevée. Très solides en défense, à l'image de ce gros contre de Mam Jaiteh (56-54), ils ont alors pris le meilleur sur leur adversaire du soir, laissé à 12 points dans le troisième quart-temps (71-61). Avant de confirmer dans le dernier.

Les vice-champions olympiques vont désormais rejoindre la Pologne avec pour premier objectif de sortir d'un groupe de six à leur portée pour se qualifier pour la phase finale.

Pour rappel, c'est une équipe largement remaniée par rapport à celle des Jeux de Paris qui se présentera à l'Euro pour tenter d'aller chercher un nouveau podium après 2022. Tour à tour, Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Evan Fournier ou encore Mathias Lessort avaient renoncé à la compétition.

Sport
FRANCE

Dans le même thème - Sport

Le N.6 mondial Ben Shelton au 1er tour de l'US Open contre le Péruvien Ignacio Buse le 24 août 2025 à New York
Sport

US Open: Shelton réussit son entrée, à Sabalenka et Djokovic de l'imiter

Emmanuel Emegha marque pour Strasbourg face à Nantes, le 24 août 2025 à La Meinau
Sport

Ligue 1: Rennes implose, Strasbourg sur sa lancée

Le Danois Jonas Vingegaard coupe en vainqueur la ligne d'arrivée de la 2e étape du Tour d'Espagne cycliste le 24 auût 2025 à à Limone Piemonte en Italie
Sport

Tour d'Espagne: Vingegaard remporte la 2e étape et prend le maillot rouge

48.85341, 2.34121

À la une

International

Royaume-Uni : l'extrême-droite organise des manifestations contre les demandeurs d'asile

Afrique

Demande de peine de mort contre Joseph Kabila : quelles sont les réactions en RD Congo ?

Football

"Quiconque regarde avec indifférence trahit les valeurs du FC Bayern" : comment les ultras ont mis fin au contrat avec le Rwanda

International

"Nous avons besoin d'un cessez-le-feu" : Mark Carney en Ukraine pour soutenir Volodymyr Zelensky

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

Afrique

RD Congo : pourquoi le pouvoir requiert la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila

Sport

AfroBasket 2025: Brancou Badio, Aliou Diarra, Childe Dundao... Ces joueurs qui ont porté leur équipe en demi-finales

International

La Colombie promet de neutraliser la menace des guérillas après deux attaques meurtrières

International

Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Trump devenu ardent critique

International

Pour la première fois dans l'histoire de la Corée du Nord, Kim Jong Un décore les soldats déployés en Ukraine