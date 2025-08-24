Basket/Euro-2025: les Bleus reçus 5/5 avant l'Euro

Le Français Elie Okobo lors du match de préparation de l'équipe de France masculine de basket contre la Grèce à Athènes le 24 août 2025

Grâce notamment à une grosse seconde période, les Bleus se sont imposés devant la Grèce de Giannis Antetokounmpo dimanche à Athènes (92-77) et peuvent désormais se tourner vers l'Eurobasket qui débutera dans quelques jours en Pologne.

Dans leur bagages, cinq victoires en autant de matches de préparation, conclue par un ultime sourire et une belle montée en puissance face à un autre prétendant au podium à la mi-septembre, à Riga (Lettonie), où se disputera la phase finale de la compétition.

Les Bleus en sont encore loin. Ils devront commencer par réussir leur entrée en lice jeudi (17h00) devant la Belgique à Katowice, pour le premier match en grande compétition à la tête de la sélection tricolore du sélectionneur Frédéric Fauthoux.

Le Landais - toujours invaincu depuis son arrivée - ne sera peut-être pas satisfait à 100% de ce dernier match des siens, qui ont proposé une première période inégale (43-49 à la mi-temps), mais il a vu son groupe revenir après la pause en force pour dominer la bande à Vassilis Spanoulis.

Les Français, malgré le bon apport de Théo Maledon (16 points, record personnel égalé), ont d'abord couru au score une grande partie du premier acte, victimes de plusieurs pertes de balles et pas toujours inspirés offensivement. Les Grecs, emmenés par Antetokounmpo (20 pts), ont aussi profité de leur agilité aux lancers francs (15/20 à la pause) pour prendre leurs aises.

Mais relancés par Bilal Coulibaly (10 pts), les coéquipiers de Guerschon Yabusele ont ensuite offert une opposition bien plus élevée. Très solides en défense, à l'image de ce gros contre de Mam Jaiteh (56-54), ils ont alors pris le meilleur sur leur adversaire du soir, laissé à 12 points dans le troisième quart-temps (71-61). Avant de confirmer dans le dernier.

Les vice-champions olympiques vont désormais rejoindre la Pologne avec pour premier objectif de sortir d'un groupe de six à leur portée pour se qualifier pour la phase finale.

Pour rappel, c'est une équipe largement remaniée par rapport à celle des Jeux de Paris qui se présentera à l'Euro pour tenter d'aller chercher un nouveau podium après 2022. Tour à tour, Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Evan Fournier ou encore Mathias Lessort avaient renoncé à la compétition.