Basket/Euro: pour leurs débuts, les Bleues ont eu chaud face aux Turques

La centre turque Teaira McCowan (C) entre les Françaises Marieme Badiane (D) et Migna Toure lors du premier match de l'Euro féminin de basket remporté à l'arraché par la France (61-59), le 18 juin 2025 au Pirée (Grèce)

Longtemps malmenées par la Turquie, les Françaises se sont finalement imposées en fin de rencontre lors de leur entrée à l'Euro de basket (71-69), mercredi au Pirée (Grèce).

Menées quasiment de bout en bout, en difficulté de part et d'autre du parquet, les Bleues ont eu chaud au coeur du stade de la Paix et de l'Amitié, mais ont fini par trouver la solution dans le dernier quart-temps pour s'éviter une bien mauvaise surprise d'entrée dans une compétition où elles font partie des favorites.

Un statut certes fragilisé par l'absence de nombreux éléments forts (Gabby Williams, Marine Johannès, Carla Leite, Dominique Malonga et Marine Fauthoux). Toujours est-il que les joueuses de Jean-Aimé Toupane débutent par une note positive avant d'affronter la Grèce, pays-hôte dès jeudi (19h30) pour faire un pas vers les quarts de finale.

Inspirations à 3 points

La joie des Françaises après leur victoire contre la Turquie (61-59) pour leur entrée dans l'Euro de basket, le 18 juin 2025 au Pirée (Grèce) AFP

Face aux Turques, il a fallu attendre le dernier quart-temps, et des inspirations à trois points consécutives de Migna Touré et Valeriane Ayayi pour voir les Bleues prendre définitivement les devants.

Avant cela, l'adresse à longue distance leur avait longtemps fait défaut, au contraire des Turques accrocheuses d'entrée et devant dès le premier acte (5/10).

Meilleure joueuse de la Turquie lors des qualifications mais absente du dernier duel amical remporté par les Bleues à Reims (81-61), Teiara McCowan a été l'un des soucis des Françaises, en difficulté pour contenir la pivot de 2m04 souvent trouvée sous la raquette (12 points, 20 au total) en première période.

Ajoutez à cela l'efficacité de la meneuse Olcay Cakir (18 pts, 5 passes), et à l'opposé le manque de précision tricolore, et les Françaises repartaient au vestiaire menées de huit points (44-36) à mi-parcours.

Un écart que les Turques ont même continué de creuser après la pause, alors que les joueuses de Jean-Aimé Toupane, bien que plus agressives en défense, se trouvaient toujours en difficulté en attaque. Mais à force de persévérance, et grâce notamment aux 22 points de Janelle Salaun et l'aide d'Ayayi en fin de rencontre, elles ont finalement trouvé la faille et validé leur première victoire dans la compétition.