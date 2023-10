Basket/Euroligue: Asvel, attention au départ

L'Asvel, poussive en ce début de saison, est en quête d'une première victoire en Euroligue de basket, jeudi à domicile (20h00) contre le Partizan Belgrade après sa défaite inaugurale dans la capitale serbe face à l'Etoile Rouge (94-73), où elle avait complètement raté son début de match.

La tête sous l'eau la semaine passée dès la fin du premier quart-temps (19-28) après une pluie de trois points serbes dans les premières minutes (6/6), les Villeurbannais devront "entrer dans le match en montrant de l'énergie dès le début" selon leur entraîneur TJ Parker.

"On est à domicile. En Euroligue il faut le faire. On l'a vu à l'Etoile rouge où nous avons commis beaucoup d'erreurs individuelles plutôt que tactiques. Il faut que chaque joueur soit prêt du début à la fin" a-t-il insisté mercredi.

Depuis ce revers à Belgrade, troisième défaite de rang toutes compétitions confondues, ils se sont imposés contre Nancy en championnat (89-64).

"La victoire sur Nancy a fait du bien. Maintenant, il y a ce premier match en Euroligue à domicile. Dans cette épreuve, le calendrier n'est pas facile pour nous avec six déplacements sur les huit premières journées et même pour nos rencontres à la maison, nous affrontons des équipes fortes même si elles le sont toutes en Euroligue", a souligné TJ Parker.

Le joueur de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne Joffrey Lauvergne (en blanc) à l'Astroballe Arena de Villeurbanne près de Lyon le 1er octobre 2022 en France AFP/Archives

Lauvergne et le Partizan

Son équipe reste sur 13 défaites d'affilée dans la reine des compétitions européennes, où elle n'a plus gagné depuis le 20 janvier.

Soit la saison dernière, où le Partizan avait échoué aux portes du Final Four, éliminé (3-2) par le Real Madrid, futur champion, après avoir mené la série deux à zéro.

Le club serbe a depuis perdu son intérieur français Mathias Lessort, parti au Panathinaïkos après avoir suivi le chemin de Joffrey Lauvergne (2012-2014).

"Le Partizan a clairement changé la direction de ma carrière et il a été un passage important de ma vie, globalement. C'est un truc de fou de porter ce maillot. On se sent bizarrement bien. Un peu trop. Beaucoup de choses paraissent fades après, en fin de compte" a commenté Lauvergne.

"J'ai le plus grand respect pour ce club qui aurait dû aller au Final Four la saison dernière", a ajouté l'international français.

Joueur de l'Asvel le plus en forme en ce début de saison après avoir manqué la précédente en quasi intégralité à la suite d'une grave blessure au genou droit dès le mois d'octobre, il sera l'un des principaux atouts des Villeurbannais qui doivent lancer leur saison européenne.