Basket/Mondial-2023: après la claque, la réaction ou la porte pour les Bleus

L'équipe de France joue son avenir dès dimanche au Mondial de basket: après la débâcle subie en ouverture contre le Canada (95-65), la victoire est impérative dimanche contre la Lettonie, à Jakarta, sous peine d'une élimination dès le premier tour.

Candidats déclarés au titre, les Bleus doivent rendre la gifle reçue avant même de penser à la suite de la compétition, où ils n'ont plus le droit à l'erreur.

Pour éviter de tendre l'autre joue, et remporter un succès qui les qualifierait sauf énorme surprise pour le deuxième tour (victoire de la Lettonie contre le Canada lors du dernier match), ils ont commencé par revenir sur la déroute de vendredi.

"Il était impensable de juste déposer la défaite d'hier. Non, il s'est passé quelque chose, et il faut l'utiliser: pour démarrer le rebond il faut déjà purger ce qu'il s'est passé hier" a raconté samedi le sélectionneur Vincent Collet, toutefois pas inquiet par les attitudes vues vendredi sur le parquet de l'Indonesia Arena.

L'entraîneur français Vincent Collet s'exprime lors d'une conférence de presse avant la Coupe du monde FIBA de basket-ball à l'Indonesia Arena à Jakarta, le 24 août 2023 AFP

L'encadrement, avant la séance vidéo (consacrée au Canada et à la Lettonie), a donc réuni l'équipe.

"On a partagé un certain nombre de choses, on les a questionnés sur ce qu'il s'était passé car on n'a pas toutes les réponses. Et après leur avoir laissé la parole, on a fait le bilan et expliqué pourquoi on en était arrivé là, ce qu'il fallait corriger" a raconté Collet.

"Dans un deuxième temps il y a eu la volonté d'être positif pour pouvoir se projeter, parce que si on ne part demain qu'avec le fardeau de la défaite d'hier, on n'a aucune chance de faire ce rebond" a ajouté le technicien, parlant de "rédemption".

Pour Guerschon Yabusele, qui a "forcément encore en tête" la défaite, il est également "important de vite passer à autre chose et se remettre la tête à l'endroit".

"On va rebondir"

Les paroles échangées et le retour effectué ont-ils provoqué une prise de conscience collective: "On verra demain au match" a répondu Evan Fournier.

"On s'est pris une branlée mais on ne va pas paniquer. Ca fait chier mais voilà. On va rebondir demain" a développé l'arrière de New York, l'un des rares cadres à son niveau vendredi, même s'il a disparu en seconde période, emporté lui aussi par la déferlante canadienne.

Passés au travers vendredi, les cadres Nicolas Batum (capitaine), Rudy Gobert et Yabusele sont particulièrement attendus au tournant, face à des Lettons qui disputent leur première Coupe du monde (large victoire contre le Liban en ouverture).

Insister autour de la raquette (avec Gobert, Yabusele, Moustapha Fall et Mathias Lessort), un jeu trop peu sollicité face aux Canadiens, semble l'une des voies de la rédemption pour les Bleus, face à des Baltes privés de leur intérieur vedette, Kristaps Porzingis (Boston Celtics).

Le Canadien Luguentz Dort et le Français Nicolas Batum lors du match du groupe H de la Coupe du monde de basket-ball FIBA entre le Canada et la France à l'Indonesia Arena de Jakarta, le 25 août 2023 AFP

Et qui ont réalisé un festival à trois points face aux Libanais (18/35).

"Ils se passent bien la balle, ils vont forcément nous faire courir pour trouver des positions (de tirs longue distance). Il faut qu'on soit prêts à ce style de jeu, qu'on leur rende les tirs les plus difficiles possible, les faire dribbler le plus possible. Quelque part leur faire subir quelque chose d'un peu similaire à ce qu'on a subi hier" a analysé Collet.

Faire un "match à la canadienne", a-t-il ainsi été demandé à Fournier ? "Non, on va faire un match comme les Français, comme on a su le faire par le passé."