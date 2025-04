Basket/WNBA: la Française Dominique Malonga draftée en 2e position par le Storm de Seattle

La pivot française Dominique Malonga (à gauche) tient un maillot du Storm de Seattle, qui l'a draftée en deuxième position, aux côtés de la patronne de la WNBA Cathy Engelbert, le 14 avril 2025 au Shed de New York

La Française Dominique Malonga a été sélectionnée par le Storm de Seattle en deuxième position de la draft du championnat de basket-ball nord-américain féminin WNBA, lundi soir à New York, le meilleur classement de l'histoire pour une tricolore.

A 19 ans, la pivot (1,98 m) de l'Asvel, médaillée d'argent olympique l'été dernier avec la France, a été choisie juste derrière la nouvelle star du basket américain Paige Bueckers, 23 ans, draftée en première position par les Wings de Dallas.

Aucune Française ne s'était classée aussi bien depuis Isabelle Fijalkowski en 1997, mais c'était à l'époque dans une bourse réservée aux joueuses professionnelles, alors que la WNBA venait de naître.

"Je suis si fière d'être là", a lancé en anglais la native de Yaoundé, capitale du Cameroun, sur la scène du Shed, la salle new-yorkaise où se tenait la draft. "Ma famille est là, ils savent tout le travail qu'il a fallu pour en arriver là", a-t-elle ajouté. Elle a rendu hommage à ses clubs, Tarbes et l'Asvel, et a aussi salué ses fans "au Cameroun et au Congo".

Dominique Malonga rejoint une douzaine d'autres compatriotes comme Marine Johannès, qui a re-signé chez les championnes en titre du New York Liberty, ou sa future coéquipière au Storm de Seattle, l'ailière des Bleues Gabby Williams.

Premier dunk

Promise à un brillant avenir depuis ses débuts professionnels en octobre 2021, à un mois de ses 16 ans, Dominique Malonga sort d'une saison régulière convaincante avec l'Asvel (17 pts et 10,6 rebonds en moyenne par match, championnat et Eurocoupe confondus). Elle s'est aussi distinguée en devenant la première Française à dunker en match officiel (le 30 octobre en Eurocoupe).

Une performance qui n'est pas passée inaperçue aux Etats-Unis, où les observateurs reprennent volontiers la comparaison avec Victor Wembanyama, autre phénomène de précocité très mobile et très grand, choisi en numéro 1 par les Spurs de San Antonio lors de la draft NBA 2023.

Dominique Malonga débarque dans un championnat en plein renouveau, où les joueuses les plus en vue, à l'image des Américaines Caitlin Clark, Angel Reese et bientôt Paige Bueckers sont des icônes qui comptent leurs abonnés sur les réseaux sociaux en millions.

La WNBA a progressé pendant plusieurs années avec une nouvelle génération de joueuses (Breanna Stewart, A'ja Wilson, Sabrina Ionescu) mais a vraiment explosé en 2024 avec l'arrivée de Caitlin Clark, qui aimante de nouveaux fans avec son jeu spectaculaire de passes aveugles et une précision chirurgicale à trois points.

"Quand je vois A'ja Wilson jouer aujourd'hui, c'est le genre d'impact que je veux avoir" sur les parquets, a espéré la Française, en évoquant la star des Aces de Las Vegas.

La WNBA sort d'une saison historique au niveau des audiences (+170% sur ESPN) et des spectateurs (+48%), qui lui a permis de renégocier ses droits télé nettement à la hausse, avec un contrat record d'au moins 2,2 milliards de dollars sur 11 ans (1,94 milliard d'euros) à partir de 2026.