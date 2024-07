Belgique : 5 révélations africaines à l'heure du grand saut

Ils s'appellent Denkey, Amoura, Koita, El Khannouss ou Kadri et ont franchi un palier cette saison dans l'élite belge. Ces cinq talents africains devraient quitter cet été la Jupiler Pro League pour des championnats plus huppés. Présentations, avec le concours de Sacha Tavolieri, correspondant sur le football belge pour les médias internationaux.

Par TV5MONDE

Image Belga / Icon Sport

6 minutes de lecture