Biathlon: après la moisson d'or, la chasse au cristal reprend pour les Bleues

Après la moisson d'or mondial, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon, toutes deux en embuscade, reprennent la chasse au gros globe de cristal de N.1 mondiale à Oslo, septième des neuf étapes de la Coupe du monde de biathlon, de jeudi à dimanche.

Aux deux tiers de la saison de Coupe du monde, avant les sept dernières courses individuelles au calendrier, c'est pour l'instant la Norvégienne Ingrid Tandrevold qui est en tête du classement général.

Avec 719 points, elle compte 30 points d'avance sur Braisaz-Bouchet (689 pts), 57 sur Simon (662 pts), tenante du gros globe de cristal, et 48 sur l'Italienne Lisa Vittozzi (671 pts), intercalée entre les deux Françaises, quand une victoire rapporte 90 points.

Derrière, en cinquième position, la Suédoise Elvira Oeberg pointe à plus de cent points de Tandrevold.

La Norvégienne Ingrid Tandrevold lors du relais mixte aux Mondiaux de biathlon, le 15 février 2024 à Nove Mesto AFP

Mais, sur la forme du moment, la cote de la N.1 norvégienne a dégringolé avec sa déroute aux récents Mondiaux de Nove Mesto (République tchèque), où elle a échoué hors du top 20 lors des trois premières courses individuelles (25e, 34e et 27e) et terminé de justesse dans le top 10 de la dernière.

Au contraire, Simon, double médaillée d'or, en sprint et poursuite, et médaillée de bronze de l'individuel à Nove Mesto, au pire classée quatrième en six courses, également sacrée deux fois en relais (féminin et mixte), sort de Mondiaux éclatants. Comme elle, Braisaz-Bouchet et Vittozzi en sont aussi reparties multimédaillées, chacune avec un titre individuel de championne du monde, la première en mass start, la seconde au bout de l'individuel.

"Sacrée bagarre"

L'Italienne Lisa Vittozzi lors de l'individuel aux Mondiaux de biathlon, le 13 février 2024 à Nove Mesto AFP

"Je pense qu'on va avoir une sacrée bagarre entre Justine (Braisaz-Bouchet), Julia (Simon) et Lisa (Vittozzi). Je vois bien le truc se jouer à rien, à la limite à la dernière course", imagine Frédéric Jean, ancien entraîneur de l'équipe de France féminine de biathlon devenu consultant pour la chaîne L'Equipe.

"Julia a l'avantage d'avoir déjà été dans cette situation de jouer le classement général, Lisa peut-être aussi. Après, Justine est tellement au-dessus du lot sur les skis depuis le début de la saison... Elle marche sur l'eau", compare-t-il.

Pour le trio, la question est de savoir si elles auront repris leur souffle, une dizaine de jours seulement après la fin des Mondiaux-2024. D'autant que sur la colline d'Oslo, ce sont les deux plus longs formats du biathlon qui les attendent, un individuel de 15 km jeudi et une mass start de 12,5 km samedi.

Le circuit mondial s'envolera ensuite vers l'Amérique du Nord pour les deux dernières étapes de l'hiver, d'abord aux Etats-Unis, à Soldier Hollow, dans l'Utah, là où avaient eu lieu les épreuves olympiques en 2002, puis au Canada, à Canmore, site olympique en 1988.

Côté masculin, la Norvège, avec Johannes Boe en tête, truste pour l'instant les six premières places du classement général.

Le programme de la 7e étape de Coupe du monde à Oslo :

. Jeudi

(14h15) Individuel 15 km femmes

. Vendredi

(14h15) Individuel 20 km hommes

. Samedi

(13h20) Mass start 12,5 km femmes

(15h20) Mass start 15 km hommes

. Dimanche

(12h45) Relais mixte simple

(14h45) Relais mixte