Biathlon: Boe à la chasse aux records de Bjoerndalen

Victorieux de cinq des six derniers gros globes de cristal de N.1 mondial, le Norvégien Johannes Boe, au départ de la première course individuelle de la saison mardi à Kontiolahti (Finlande), fond sur son prestigieux aîné Ole Einar Bjoerndalen dans le livre des records du biathlon.

. Un 6e gros globe, comme OEB ?

C'est forcément l'objectif au long cours de la saison qui s'ouvre pour le cadet des frères Boe, auquel le gros globe de cristal, le trophée qui récompense le meilleur biathlète de l'hiver, n'a échappé qu'une seule fois depuis son premier couronnement en 2019. C'est Quentin Fillon Maillet qui l'en a privé en 2022.

S'il le remporte pour la sixième fois dans un peu moins de quatre mois, Boe (31 ans) égalera Bjoerndalen. Et les sept gros globes record de Martin Fourcade, collectionnés d'affilée entre 2012 et 2018, seront dans son viseur pour la saison olympique.

Les 26 globes de spécialité de Fourcade, attribués dans chaque épreuve, sont eux à l'abri. Boe n'en compte "que" douze. Une seule fois, en 2019, il a réalisé le "Grand Chelem" en raflant le gros globe de cristal plus les quatre petits.

. Bientôt plus de courses gagnées ?

Ça lui trottait déjà dans la tête à la fin de l'hiver dernier: Fourcade à peine doublé, Boe imaginait s'emparer du record de victoires individuelles toutes compétitions confondues (Coupe du monde, JO et Mondiaux), encore propriété de Bjoerndalen, "peut-être la saison prochaine".

En 25 ans de carrière, OEB en a amassé 95. Boe attaque la saison pré-olympique, son avant-dernière puisqu'il a récemment confirmé qu'il mettrait un terme à sa carrière après les JO-2026, avec 85 (72 en Coupe du monde, 3 aux Jeux olympiques et 10 aux Mondiaux).

Depuis sa première saison auréolée de cristal en 2018-19, il s'est en moyenne imposé autour de dix fois par hiver.

Ole Einar Bjoerndalen pose au sommet d'une statue à son effigie le 3 avril 2018 à Simostranda (Norège), le jour de l'annonce de sa retraite sportive. En 25 ans de carrière, "OEB" a remporté 95 victoires toutes compétitions confondues NTB Scanpix/AFP/Archives

"Quand vous vous rapprochez, c'est une bonne source de motivation. Je vais essayer de faire plus de la moitié du chemin cette saison, pour que ça ne soit pas trop lourd mentalement la suivante", a-t-il projeté au micro du podcast spécialisé Extrarunde il y a quelques jours. "Tout athlète rêve d'avoir le record de victoires dans son sport."

En Coupe du monde exclusivement, Boe ne pointe même qu'à sept longueurs de Bjoerndalen, avec 72 succès individuels contre 79 pour son illustre prédécesseur.

. Déjà autant d'or mondial

Aux Mondiaux, auxquels il participe depuis 2015, Boe, a égalé début 2024 à Nove Mesto (République tchèque) avec un triplé le record de vingt médailles d'or d'OEB. "Ça veut dire beaucoup. C'est énorme d'en avoir le même nombre que lui, c'est une icône", appréciait-il alors.

Mais l'occasion de le chasser dans son rétroviseur lui tendra les bras en février prochain à Lenzerheide (Suisse), avec jusqu'à sept titres mondiaux en jeu.

Au niveau des titres individuels, avec onze (comme Fourcade) contre dix, et du total de médailles mondiales (45 contre 38), Bjoerndalen mène encore la danse. Plus pour longtemps ?

Boe a raflé sept médailles en autant de courses à chacune des deux dernières éditions des Mondiaux, en 2023 et 2024.

. Jusqu'aux JO-2026

"Je ne continuerai pas" après la prochaine saison olympique, a confirmé le champion norvégien mi-novembre à Extrarunde.

"Que j'aie cinq, six ou sept gros globes, 85, 90 ou 100 victoires, ça ne changera rien, la date est arrêtée", a-t-il expliqué. "Avec la fin qui approche, je suis plus détendu qu'avant, je vis la compétition différemment d'avant, c'est moins de stress et plus de fun."

Sur la neige olympique, avantage OEB pour l'instant, avec huit sacres (dont cinq individuels) contre cinq (trois individuels) pour Boe.