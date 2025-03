Biathlon: duel final entre Jeanmonnot et Preuss pour le gros globe

La course au gros globe de cristal entre la Française Lou Jeanmonnot et l'Allemande Franziska Preuss connaîtra son épilogue à Oslo (Norvège), dernière étape de la Coupe du monde de biathlon de vendredi à dimanche.

Depuis que Preuss a endossé le dossard jaune de leader au classement général mi-décembre après le sprint d'Hochfilzen (Autriche), il n'a plus quitté ses épaules.

Au pied du mur à Pokljuka (Slovénie) le week-end dernier, la Française de 26 ans était contrainte à l'exploit pour combler son retard et n'a pas tremblé.

Seuls 20 points séparent désormais les deux biathlètes avant les trois dernières courses sur la colline d'Holmenkollen, temple du ski nordique - sprint vendredi, poursuite samedi et mass start dimanche - avec 270 points à distribuer.

"Je ne pense pas qu'on se bat l'une contre l'autre, on se bat chacune avec nos propres démons", a déclaré Jeanmonnot après avoir remporté la mass start en Slovénie, sa 7e victoire individuelle de l'hiver.

La Française a confié en Slovénie être "terrifiée à l'idée d'arriver sur le pas de tir, à l'idée de tout foirer".

Pour décrire son stress, elle a filé la métaphore du surfeur qui arrive sur une vague.

"Une petite vague un peu sympa, c'est marrant à surfer mais une grande vague qui monte très haut et qui fait peur, c'est très facile de freiner et de ne pas la prendre", a raconté la native de Pontarlier.

A Oslo, "j'imagine que la vague fera 20 mètres", a plaisanté la Française. Avant de reprendre: "si on revient sur terre, la vague n'existe pas. C'est juste l'image que je m'impose à moi-même et c'est avec ça que je dois me battre sur les skis".

Les adieux de Johannes Boe

Franziska Preuss devant Lou Jeanmonnot et Justine Braisaz-Bouchet lors de la mass start de Pokljuka, le 15 mars 2025 AFP

Contrairement à Lou Jeanmonnot, l'Allemande semble, elle, manquer de jus dans le sprint final depuis la fin des Mondiaux en Suisse.

"J'ai encore un petit avantage. Je fais simplement de mon mieux, on ne peut pas faire plus. On fait toutes les deux une super saison, peu importe comment ça se termine, on peut être fière de ce que l'on a déjà réalisé", commentait-elle après sa 5e place à Pokljuka.

L'expérience jouera aussi beaucoup entre les deux biathlètes, à la recherche de leur premier gros globe: Preuss dispute sa 12e saison sur le circuit mondial, alors que Jeanmonnot va terminer sa troisième saison complète en Coupe du monde.

"On a vu que Lou avait la capacité de finir très bien les saisons. Ce n'est pas encore le cas de Franziska jusqu'ici", avait prédit mi-janvier le directeur sportif du biathlon français Stéphane Bouthiaux.

Johannes Boe remporte avec la Norvège le relais 4x7,5 km hommes des championnats du monde de Lenzerheide, le 22 février 2025 AFP

Ce dernier week-end de biathlon de la saison sera aussi chargé d'émotions avec les adieux de la légende norvégienne Johannes Boe, 31 ans, devant son public.

Forfait pour la mass start à Pokljuka, Johannes Boe a sans doute fait une croix sur un sixième gros globe et compte 104 points de retard sur son compatriote Sturla Laegreid, 28 ans, avant le sprint de vendredi.

Le programme de la neuvième et dernière étape de la Coupe du monde, à Oslo (en heures locales, GMT+1):

. Vendredi

(13h30) Sprint hommes, 10 km

(16h15) Sprint femmes, 7,5 km

. Samedi

(13h45) Poursuite hommes, 12,5 km

(15h50) Poursuite femmes, 10 km

. Dimanche

(13h15) Mass start hommes, 15 km

(15h45) Mass start femmes, 12,5 km