Biathlon: Jeanmonnot-Preuss, un match à deux pour le gros globe

En embuscade derrière l'Allemande Franziska Preuss, Lou Jeanmonnot devra se relancer lors de l'étape de Nove Mesto (République Tchèque) qui débute jeudi pour espérer se rapprocher de son premier gros globe de cristal de biathlon après des Mondiaux frustrants.

Avec 92 points de retard au classement général de la Coupe du monde, la Française de 26 ans ne doit pas trainer. A l'orée du final de la saison de biathlon, qui mènera ensuite les biathlètes à Pokljuka (Slovénie) et enfin à Oslo (Norvège), Jeanmonnot devra briller dès ce week-end tchèque sur le sprint vendredi et la poursuite samedi.

Victorieuse de quatre des cinq dernières courses en Coupe du monde, la Franc-Comtoise n'a cependant pas réussi à confirmer sa bonne forme du début d'année 2025 lors des Championnats du monde à Lenzerheide.

Titrée en relais et en relais mixte, elle n'a glané en Suisse qu'une médaille de bronze en quatre courses individuelles.

"J'ai réussi à faire de très belles performances collectives (...) Mais quand ça passe à l'individuel, je pense que le stress, l'envie de bien faire m'inhibe un petit peu. C'est le prochain axe de progression que j'ai. C'est d'arriver à assumer mon niveau actuel", a-t-elle expliqué après la mass start, dernière épreuve des deux semaines de Mondiaux.

Malgré tout, Jeanmonnot a terminé toutes ses courses dans le Top 6 à Lenzerheide, signe que la fraîcheur, donnée essentielle d'une fin de saison, semble toujours là.

Si Franziska Preuss peut compter sur une bonne avance, elle devra veiller à ce qu'elle ne fonde pas comme neige au soleil alors qu'il reste sept courses à disputer (630 points à distribuer). Pour l'Allemande, qui vise également un premier gros globe, se posera également la question de la fraîcheur.

S'inspirer de 2024

La biathlète allemande Franziska Preuss lors des championnats du monde à Lenzerheide (Suisse) le 23 février 2025. AFP/Archives

En argent sur le sprint et titrée en poursuite au début des Championnats du monde, elle a connu une deuxième semaine plus délicate ne terminant que dixième de l'individuel et septième de la mass start.

Des résultats loin d'être catastrophiques, mais tout de même notables pour une biathlète qui n'est sortie qu'à deux reprises du top 5 en Coupe du monde cette saison en 14 courses individuelles.

A 30 ans et pour sa douzième saison sur le circuit mondial, la Bavaroise aura pour elle l'expérience, alors que la native de Pontarlier ne dispute que sa troisième saison complète en Coupe du monde.

Jeanmonnot retrouve à Nove Mesto une piste qui lui avait réussi l'an passé aux Mondiaux (deux médailles individuelles et deux titres en relais).

Et après cette quinzaine prolifique, elle était montée sur le podium de six des sept dernières courses post-Mondiaux, avec deux victoires, dont l'ultime mass start de Canmore, au Canada, pour finir à 23 points seulement de la lauréate du gros globe de cristal, l'Italienne Lisa Vittozzi.

"On a vu que Lou avait la capacité de finir très bien les saisons. Ce n'est pas encore le cas de Franziska jusqu'ici", avait souligné en janvier le directeur sportif du biathlon français Stéphane Bouthiaux.

Les biathlètes française Lou Jeanmonnot (à droite) et allemande Franziska Preuss (à guche) à l'arrivée de l'épreuve de poursuite 10 kilomètres à Antholz-Anterselva (Italie) le 25 janvier 2025. AFP/Archives

En 2024, "j'ai bien fini parce que j'étais complètement libérée de l'enjeu. Là, c'est différent. Ça va être stressant. Presque angoissant. Il y a des choses qui vont pouvoir peut-être me tétaniser", avait prédit la Française à Ruhpolding en début d'année.

La saison se jouera sûrement autant dans la tête que sur les skis.

Le programme de la septième étape de la Coupe du monde, à Nove Mesto (République tchèque)

. Jeudi

(18h25) Sprint 10 km hommes

. Vendredi

(18h25)

Sprint 7,5 km femmes

. Samedi

(14h55) Poursuite 12,5 km hommes

(17h40) Poursuite 10 km femmes

. Dimanche

(13h50) Relais 4x7,5 km hommes

(16h45) Relais 4x6 km femmes