Biathlon: l'Allemand Benedikt Doll remporte le sprint de Lenzerheide, Fillon Maillet 8e à une minute

L'Allemand Benedikt Doll a remporté vendredi après-midi le sprint de Lenzerheide (Suisse), comptant pour la Coupe du monde de biathlon, devançant de cinq secondes le Norvégien Johannes Boe, alors que Quentin Fillon Maillet a pris la huitième place à une minute.

Auteur d'un sans-faute sur le pas de tir (10/10), Doll a bouclé les 10 kilomètres en 23 min 15 sec 8/10. Il a pris le meilleur sur le Norvégien Johannes Boe (+5.4), qui a manqué une cible sur son tir couché et a dû effectuer une boucle de pénalité.

La course de vendredi s'est résumée à un match entre Allemands et Norvégiens, qui se sont partagés les six premières places. Philipp Nawrath (+36.8) accompagne son compatriote Doll sur le podium, alors que le Scandinave Sturla Laegreid et l'Allemand Philipp Horn ont terminé à égalité à la quatrième place (+39.1).

Quentin Fillon Maillet lors du sprint de Lenzerheide (Suisse) le 15 décembre 2023. Parti à la faute sur ses deux premiers tirs, le Français a limité la casse, prenant la 8e place AFP/Archives

Les Français ont péché sur le pas de tir, à l'image de Quentin Fillon Maillet, qui a manqué ses deux premières cibles avant de blanchir les huit autres. Avec deux tours de pénalité, il a limité la casse, terminant à la 8e place, et s'élancera avec une minute de retard sur Doll samedi lors de la poursuite (12,5 km).

"C'est placé pour demain"

"Le tir, surtout le couché, est compliqué pour moi, donc c'est frustrant. Ce tir n'est pas facile en ce moment, pourtant je fais de bons entraînements, mais le cap de la compétition est difficile à passer", a expliqué "QFM" au micro de la chaîne L'Equipe.

"Le temps de ski est correct, le tir debout est engagé et propre. Il y a une tâche noire dans cette course, ce sont les deux premières balles. J'avais vraiment envie de bien me placer sur cette course-là et faire de belles choses. Malgré tout, c'est placé pour demain", a ajouté le double champion olympique de Pékin-2022.

Le Norvégien Johannes Boe le 15 décembre 2023 lors du sprint de Lenzerheide. Deuxième de la course, il n'est plus qu'à 13 points de son frère Tarjei, en tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon AFP/Archives

Auteur de trois fautes sur le pas de tir (deux sur le tir couché et une sur le tir debout), le Norvégien Tarjei Boe a pris la 14e place mais conserve la tête au classement général de la Coupe du monde avec 317 points. Il ne devance plus de 13 points son frère Johannes.

Deuxième au classement général derrière Tarjei Boe avant le sprint de Lenzerheide, le Suédois Sebastian Samuelsson n'a pas pris le départ de la course vendredi dans la station des Grisons.

Sur la piste en altitude (1.500 m) où se dérouleront les Mondiaux-2025, la poursuite de 12,5 kilomètres est prévue samedi (14h40), en reprenant l'ordre et les écarts du sprint.