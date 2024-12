Biathlon: Les Français vainqueurs en relais en ouverture de la coupe du monde

Les Français ont remporté dimanche le relais masculin lors de l'ouverture de la Coupe du monde de biathlon à Kontiolahti (Finlande), où les Françaises ont pris la deuxième place derrière la Suède.

Quasi impériaux au tir, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot et Emilien Jacquelin ont devancé de 25 secondes la Norvège des frères Boe, victorieuse de seize des vingt derniers relais de Coupe du monde. Les Suédois ont pris la troisième place à 1 min 37 sec.

"L'an dernier on était un peu en dedans, on n'a pas réussi à s'exprimer comme on le voulait", a expliqué le benjamin de la bande Eric Pierrot, au micro de la chaîne l'Equipe: "On s'est un peu décomplexés, on s'est dit qu'on allait juste se relancer. Mes camarades ont déjà pas mal d'années de carrière, et parfois il faut se redonner un esprit un peu jeune, c'est ce qu'ils ont su faire. Bravo!"

Julia Simon victime de crampe

Dans le relais féminin, les Françaises avaient construit une confortable avance d'une trentaine de secondes, mais Julia Simon, la quatrième relayeuse, s'est ratée sur le dernier pas de tir debout et a dû effectuer un tour de pénalité. Ressortie au coude à coude avec la Suédoise Elvira Oeberg, elle était à la lutte pour la victoire lorsqu'elle a été victime d'une crampe, qui lui a fait perdre toute chance de disputer le sprint.

Ses trois partenaires Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet et Sophie Chauveau avaient pourtant fait quasiment toute la course en tête.

Chez les messieurs, le premier relayeur Fabien Claude a parfaitement lancé la France. Auteur d'un 10 sur 10 au tir (une première pour lui en relais), il n'a pas lâché d'une semelle Sturla Laegreid sur les skis. Le Français a débordé le Norvégien sur la fin pour passer le relais à Quentin Fillon Maillet avec 9 secondes d'avance.

Fillon Maillet, quintuple médaillé olympique des Jeux de Pékin, a maintenu l'écart avant le tir couché où il a réussi un sans faute alors que Tarjei Boe a commis une erreur sur sa première balle.

Le Norvégien Sturla Holm Laegreid (à droite) à la lutte avec Fabien Claude durant le relais masculin de coupe du monde de biathlon dimanche à Kontiolahti, en Finlande. Lehtikuva/AFP

Le Français est reparti en distançant le Norvégien de 25 secondes. Nouveau sans faute ensuite sur le tir debout pour les deux athlètes, mais l'aîné des frères Boe a toutefois encore concédé quelques secondes.

"QFM" a donné le relais à Eric Perrot avec une belle avance de 28 secondes sur la Norvège. Celui-ci a lui aussi été parfait au tir et a accru l'avance française, reléguant à près d'une minute le troisième relayeur norvégien, Endre Stroemsheim, qui a même trébuché dans une montée.

Dernier relayeur, Emilien Jacquelin a parfaitement géré son tir couché quand la légende norvégienne Johannes Boe est allée à la faute et s'est fait dépasser temporairement à la deuxième place par le Suédois Sebastian Samuelsson. Un peu fébrile sur le dernier tir debout, Jacquelin a dû piocher deux fois, mais a franchi la ligne en tête avec 25 secondes d'avance sur Boe repassé devant Samuelsson, troisième.

Samedi la France avait pris la deuxième place dans le relais mixte simple (épreuve non olympique), puis le relais mixte.

Les épreuves individuelles de la coupe du monde débutent mardi pour les hommes et mercredi pour les femmes, sur le même site finlandais de Kontiolahti.