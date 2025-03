Biathlon: Lou Jeanmonnot, la chute si près du but et le gros globe qui s'envole

L'Allemande Franziska Preuss, victorieuse de la Coupe du monde, et la Française, deuxième, Lou Jeanmonnot, après la dernière course de la saison de biathlon, à Holmenkollen, près d'Oslo en Norvège, le 23 mars 2025.

Une chute et le rêve qui s'effondre avec elle: Lou Jeanmonnot a laissé échapper une première Coupe du monde de biathlon dimanche à Oslo, au bout d'une ultime mass start au scénario complètement dingue et haletant qui a finalement souri à Franziska Preuss.

Avant-dernier virage des 12,5 km de course: la Française est au coude-à-coude avec sa rivale allemande. Celle qui franchira la ligne d'arrivée devant l'autre remportera la récompense suprême.

Dans un espace très restreint à ce moment ô combien critique, Jeanmonnot commet alors l'erreur fatale et chute sur la neige. Surprise, Preuss se retourne, constate l'improbable situation et, consciente de l'aubaine, finit par s'envoler vers sa cinquième victoire de l'hiver (quatre en Coupe du monde plus un succès aux Mondiaux), synonyme de gain de premier gros globe.

En position de chasseuse tout l'hiver, durant lequel elle a couru derrière "Franzi", Lou Jeanmonnot avait pourtant cru réussir le plus dur la veille en prenant les devants au général, avec cinq points d'avance sur l'Allemande, frustrée par sa cruelle 2e place sur la poursuite à seulement 2/10e de seconde de la Française.

Autant dire que leur duel pour cette 21e et dernière course a tenu toutes ses promesses jusqu'au bout, puisque les deux premières du classement général, décidément inséparables, sont même ressorties ensemble après le dernier tir, toutes les deux à 19/20, avant ce terrible coup du sort.

"C'est presque poétique", a soufflé avec amertume la Franc-Comtoise de 26 ans. "Et tomber dans cet avant-dernier virage, c'est nul. Ça saccage toute une construction qui était quasiment parfaite. Et peu importe le résultat à la fin de qui gagnait sur les derniers mètres."

"Course passionnante"

C'est peut-être l'expérience qui a fait la différence dans cette portion critique de la course, Preuss se positionnant sur l'extérieur quand Jeanmonnot se retrouvait trop proche de la barrière, au point de taper son ski avec son bâton, ce qui a entraîné sa chute.

"Elle me ferme la porte, mais elle ne marche pas dessus. Elle ne fait rien de non conventionnel. C'est un virage fermé comme c'est normal d'en faire un sur ce genre de combat. Donc non, c'est ma faute", a reconnu la Française fair-play.

Son staff avait dans un premier temps envisagé de déposer une réclamation, avant de la retirer, a indiqué la Fédération internationale de biathlon (IBU) en zone mixte.

"Ce n'est pas la façon dont on voulait que ça se termine. Ça a été une course passionnante. C'était fou de se retrouver ensemble sur le dernier tour", a pour sa part commenté Franziska Preuss.

La Française Lou Jeanmonnot lors de la dernière course de la saison de biathlon, à Holmenkollen, près d'Oslo en Norvège, le 23 mars 2025. NTB/AFP

Sur la ligne d'arrivée, la Française est restée allongée de longues secondes à l'arrivée, réconfortée par sa rivale et la Suédoise Hanna Oeberg, avant de fondre en larmes dans les bras de sa compatriote et amie Justine Braisaz-Bouchet.

Au terme de cette passionnante saison, Preuss reprend donc définitivement son dossard jaune, qu'elle portait depuis mi-décembre après le sprint d'Hochfilzen (Autriche), avant de le perdre après la poursuite samedi. Elle finit avec vingt points d'avance sur Jeanmonnot (1.278 contre 1.258).

"C'est le globe que je voulais, c'est vrai, mais je crois que je suis vraiment contente d'avoir concouru contre Franziska, qui est une très belle personne, une très belle athlète, qui méritait tout à fait ce globe aussi. Donc je suis déçue pour moi, mais je suis très heureuse pour Franziska", a encore humblement relativisé la native de Pontarlier (Doubs).

L'an dernier déjà, pour sa deuxième saison en Coupe du monde, Lou Jeanmonnot avait terminé 2e au classement général, à 23 points de l'Italienne Liza Vittozzi, qui a fait une croix sur la saison pré-olympique en raison de problèmes de dos qui ont perturbé sa préparation.