Biathlon: Lou Jeanmonnot a le gros globe de cristal à portée de main

A la veille de la dernière course de la saison, Lou Jeanmonnot a son destin en mains grâce à une solide victoire samedi dans la poursuite à Oslo, sa huitième de l'hiver, qui lui permet de reprendre la tête au classement de la Coupe du monde de biathlon.

La veille, après sa cruelle 2e place sur le sprint à 2/10e de seconde de l'Allemande Franziska Preuss, Lou Jeanmonnot prédisait: "on n'est pas à l'abri qu'on se mette bien la pression".

Le lendemain, la native de Pontarlier (Doubs) prend le dossard jaune, avec cinq petits points d'avance sur "Franzi" avant la mass start (dimanche à 13h15), après sa 5e place dans la poursuite, pénalisée par trois fautes sur le pas de tir.

C'est un petit événement cet hiver, car le dossard jaune de leader au classement général n'avait pas quitté les épaules de la Bavaroise depuis qu'elle l'avait récupéré mi-décembre après le sprint d'Hochfilzen (Autriche).

Samedi, Jeanmonnot, 26 ans, a fait preuve d'une remarquable force de caractère pour dominer la poursuite avec une seule faute sur le pas de tir, très solide notamment sur le tir debout en blanchissant ses 10 cibles, quand Preuss a commis deux erreurs sur son premier passage debout.

Scénario "parfait"

La biathlète allemande Franziska Preuss lors de la poursuite de 10 km, comptant pour la Coupe du monde, à Holmenkollen près d'Oslo, le 22 mars 2025 NTB/AFP

"J'ai beaucoup pensé à tous les derniers tirs que je n'ai pas réussi à gérer proprement, calmement, avec sang-froid, et aujourd'hui j'ai réussi à aller chercher ce sang-froid, et c'est ce dont je suis la plus fière", a exulté Jeanmonnot, régulièrement en proie au stress sur le pas de tir.

Pendant la course, la native de Pontarlier pouvait compter sur les nombreux Français qui hurlaient "Lou, Lou, Lou, Lou, Lou" à toute vitesse et de toutes leurs forces, à chaque passage dans le stade.

Quand elle a franchi la ligne d'arrivée, sourire aux lèvres, la Française est restée de longues secondes pour attendre ses poursuivantes et connaître la place de Preuss.

Après ses deux fautes lors du dernier tir, la Bavaroise, ressortie 4e, n'a pas pu empêcher le retour de la Norvégienne Ida Lien pour finir 5e.

"J'ai tout donné sur le dernier tour, je me suis battue pour chaque position, mais je n'avais pas de chance", a commenté Franziska Preuss au micro de la télévision publique allemande ARD après la course. "Ça fait mal aujourd'hui, mais on ne peut malheureusement plus rien y changé."

Le scénario est "parfait" selon Lou Jeanmonnot, même si elle ne se réjouit pas de voir sa rivale en difficulté. "A mes yeux, plus elle est forte, plus je le serai aussi. J'espère qu'elle arrivera à produire son plus beau biathlon demain, et que moi aussi", assure-t-elle.