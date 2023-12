Biathlon: premier podium de la saison pour les Bleues en relais

Premier podium partagé de l'hiver pour les Bleues : avec Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet, elles ont terminé troisièmes du relais féminin remporté par la Norvège dimanche à Hochfilzen (Autriche), deuxième étape de la Coupe du monde de biathlon.

Les Françaises s'étaient classées cinquièmes du premier relais féminin de la saison fin novembre à Östersund (Suède), déjà dominé par les Norvégiennes.

Mal engagées à mi-course dimanche après-midi, alors huitièmes à plus d'1 min 40 sec de la tête, après le tour de pénalité concédé par Lou Jeanmonnot, les Bleues sont finalement parvenues à se replacer sur le podium sous l'impulsion de Braisaz-Bouchet et Simon, les deux dernières relayeuses. Avec au total un tour de pénalité et huit balles de pioche, elles ont fini à un peu plus d'une minute de la Norvège d'Ingrid Tandrevold (6 pioches).

"Je me suis concentrée sur l'idée de faire le meilleur sprint que je pouvais sur 6 km, j'ai pris ce relais à mon compte, avec l'envie de faire un tir performant, sans penser plus que ça au résultat ou à remonter des secondes ou des places", explique Braisaz-Bouchet, une seule balle de pioche utilisée au tir et qui a réduit de moitié le retard du relais français.

C'est ensuite Simon, la meilleure biathlète de l'hiver dernier, qui l'a porté sur le podium, après l'avant-dernier passage sur le pas de tir.

"Je suis très contente aujourd'hui d'avoir des copines très, très bonnes", a soufflé Jeanmonnot au micro de la chaine L'Equipe, après son rare faux pas au tir intervenu une semaine après son épatant doublé sprint-poursuite à Östersund.

Gilonne Guigonnat, qui a lancé le quatuor bleu, était alignée pour la première fois en relais.

"Je ne m'y attendais pas trop, c'était une belle opportunité. C'est chouette de pouvoir partager des moments comme ça, vivre un podium en équipe, c'est toujours particulier", a-t-elle apprécié.

La Suède des soeurs Elvira et Hanna Oeberg s'est intercalée entre Norvège et France, à une trentaine de secondes, avec dix balles de pioche utilisées.