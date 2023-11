Billie Jean King Cup: le Canada rejoint l'Italie en finale

Les Canadiennes affronteront l'Italie dimanche, en finale de la Billie Jean King Cup à Séville (Espagne).

Le Canada s'est imposé 2-1 en demi-finale face à la République tchèque, samedi. Il disputera la première finale de son histoire contre l'Italie, qui a battu la Slovénie 2-0.

Face aux Tchèques, Gabriela Dabrowski et Leylah Fernandez, 8e et 20e mondiales en double, ont offert la victoire au Canada lors du match décisif contre Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, 13e et 10e mondiales. Dans une partie serrée, les Canadiennes sont parvenues à s'imposer au terme du tie-break du second set, 7-5, 7-6 (7/3).

C'était la première demi-finale à laquelle participait le Canada depuis 35 ans, contre des Tchèques onze fois victorieuses de la compétition.

"Ce fut une excellente journée pour nous, s'est félicité Leylah Fernandez. Gaby était toujours là pour attaquer et prendre l'ascendant. Je suis heureuse d'avoir une excellente partenaire (Dabrowski), qui peut me montrer comment faire."

La premier match de la journée entre les deux équipes avait pourtant tourné à l'avantage de la République tchèque. Barbora Krejcikova, 10e mondiale en simple, avait battu la 258e à la WTA, Marina Stakusic, dans une rencontre expéditive (6-2, 6-1).

"Plus que fière d'elles"

Le Canada était parvenu à égaliser grâce à la victoire de Leylah Fernandez, 35e mondiale en simple, face à Marketa Vondrousova, 7e au classement WTA et championne à Wimbledon en 2023 (6-2, 2-6, 6-3). Il s'agit de la première victoire de la Canadienne face à une membre du top 10 depuis sa victoire contre Aryna Sabalenka lors de la demi-finale de l'US Open 2021.

L'Italienne Jasmine Paolini lors de la Billie Jean Cup le 11 novembre à Séville AFP

Plus tôt dans la journée, l'Italienne Jasmine Paolini, 30e joueuse mondiale, a remporté le match décisif face à la Slovène Tamara Zidansek, 100e à la WTA, en trois sets (6-2, 4-6, 6-3).

Auparavant, Martina Trevisan (43e mondiale) avait donné le premier point à l'Italie en battant la Slovène Kaja Juvan (104e mondiale) en deux sets 7-6 (8/6), 6-3.

Les Italiennes ont remporté la compétition à quatre reprises dans leur histoire, mais n'ont plus soulevé le trophée depuis dix ans.

"Je suis très heureuse et très fière de mon équipe, c'était un match très difficile aujourd'hui, un peu en dents de scie", a analysé Jasmine Paolini.

"Je ne peux pas demander plus, je suis plus que contente et plus que fière d'elles, je suis une capitaine heureuse", s'est réjouie l'Italienne Tathiana Garbin.

L'Italie ou le Canada succèdera donc dimanche aux Suissesses, championnes lors de l'édition 2022.