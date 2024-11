BJK Cup: la France et la Colombie à égalité, Diane Parry incertaine pour la suite

La France et la Colombie sont à égalité une victoire partout après les deux premiers simples du barrage de la BJK Cup samedi près de Bogota, mais Diane Parry, qui a remporté son match, s'est blessée au genou et est incertaine pour les rencontres de dimanche.

La N.1 Française, 50e mondiale, se dirigeait vers une victoire facile face à Emiliana Arango (180e) après avoir remporté aisément la première manche (6-2), une fois passée une courte période de réglage et deux premiers jeux perdus.

Mais dans le premier jeu de la deuxième manche, elle s'est écroulée sur la terre battue de Sopo, en banlieue de la capitale colombienne, à 2.600 mètres d'altitude. Tenant son genou gauche après une reprise d'appui sur une balle haute, un long doute a plané sur la gravité de sa blessure. Le médecin de l'équipe de France l'a strappée et elle a finalement repris la partie, visiblement diminuée.

Face à une Colombienne limitée, constamment sur la défensive, Diane Parry semblait avoir fait le plus dur en s'appuyant sur l'alternance et ses accélérations pour mener 4 à 2. Mais en souffrance, elle a laissé son adversaire revenir, puis a dû chèrement défendre sa mise en jeu pour mener 5-4, et enfin clore la partie sur sa première balle de match.

Diane Parry le 16 novembre 2024 à Sopo en barrage de la BJK Cup face à la Colombienne Emiliana Arango le 16 novembre 2024 à Sopo en barrage de la BJK Cup. Touché au genou gauche, la N.1 française s'est fait strappée par le médecin de l'équipe de France avant de remporter son match AFP/Archives

"J'ai eu peur pour mon genou et suis contente d'avoir pu finir le match et offrir ce point. Maintenant il faut voir exactement ce que j'ai, heureusement ça n'a pas l'air trop grave", a-t-elle déclaré.

Elle est cependant incertaine pour affronter dimanche la N.1 colombienne, Camila Osorio, 63e mondiale, qui a remis les deux équipes à égalité en dominant Clara Burel (74e) 6-4, 7-5.

Dans un match d'une toute autre intensité entre deux joueuses offensives, la Française a rapidement breaké pour mener 3-1, puis 4-2, tout en se montrant solide sur sa première balle. Mais son service s'est déréglé (7 doubles fautes) et elle a encaissé quatre jeux consécutifs pour s'incliner sur la quatrième balle de set contre elle (6-4).

Bis repetita dans le second set, où Clara Burel a pris deux fois le service de son adversaire pour mener 4-1, avant de se faire remonter à quatre jeux partout. Elle breakait à nouveau pour servir pour le set mais manquait de conclure.

Au contraire de Camilia Osorio qui, elle, ne laissait pas passer l'occasion sur sa première balle de match (7-5).

Dimanche à partir de 11h00 locales (17h00 en France), si Diane Parry n'est pas forfait elle affrontera Camila Osorio, avant le duel Burel-Arango. Et si besoin, en cas d'égalité de points au terme des quatre simples, le double décisif opposera la paire française composée de Varvara Gracheva et Chloé Paquet aux Colombiennes Yuliana Lizarazo et Maria Paulina Perez.

Le vainqueur de ce barrage jouera en 2025 dans l'élite de la BJK Cup, tandis que les perdantees évolueront dans la division inférieure de l'ex-Fed Cup.