Bleues: Katoto "espère avoir son pic" de forme en "février"

L'attaquante française Marie-Antoinette Katoto, de retour avec les Bleues pour le match vendredi contre l'Autriche en Ligue des nations après sa grave blessure au genou, espère, dans un entretien à l'AFP, revenir à son meilleur niveau en "février-mars".

Q: Quel sentiment vous anime avant votre retour en sélection?

R: "Je suis très contente, je redécouvre beaucoup de choses, un staff, certaines joueuses, le fait de revivre dans un groupe H24, mais cela se passe bien. C'était un plaisir de revenir au château. Avec le nouveau staff, il y a beaucoup d'échanges, de dialogues entre nous. Cela change car c'est la première fois que je travaille avec eux, j'apprends à jouer avec eux. Je ne vois pas de différences avec les joueuses depuis ma blessure, car je connais la plupart de mes coéquipières."

Q: Cela vous fait quoi de découvrir le sélectionneur Hervé Renard ?

R: "Je le découvre et à la fois je ne le découvre pas car je l'ai souvent eu au téléphone depuis qu'il a été nommé. Mais ce n'est pas pareil quand tu as la personne en face et que tu travailles au quotidien, mais cela a l'air d'être la même personne. Inconsciemment, cela m'a aidée de l'avoir au téléphone, il a beaucoup échangé avec moi, il a besoin de cette communication. Je n'ai jamais eu autant un coach au téléphone. Il sait ce qu'il veut, c'est un bosseur, mais il est aussi gentil. Il sait être cool et être sérieux quand il faut l'être. Quand c'est le travail, c'est le travail."

Q: Comment vous sentez-vous physiquement depuis la reprise avec le PSG ?

R: "Ça va mieux, c'est encore dur mais depuis quelques semaines je me sens mieux. J'encaisse de mieux en mieux les semaines de travail. Je ne ressens pas de douleurs mais plutôt des gênes, je m'y attendais, je me suis préparée à cela. Le plus important c'est d'écouter mon corps et de travailler. J'espère avoir mon pic pendant la deuxième partie de saison, en février-mars. J'accepte, même si parfois il y a de la frustration car j'aime bien faire les choses."

Marie-Antoinette Katoto sort du terrain le 14 juillet 2022 après s'être blessée à un genou contre la Belgique lors de la phase de groupe de l'Euro féminin de football en Angleterre. L'attaquante n'a plus rejoué en bleu depuis mais est de retour dans le groupe AFP/Archives

Q: Comment avez-vous vécu les mois de blessures depuis juillet 2022 ?

R: "Cela a été, j'ai découvert plein de nouvelles choses, en dehors de ma +réathlétisation+. J'ai fait des choses que je n'aurais pas pu faire, j'ai beaucoup voyagé par exemple. J'ai beaucoup plus appris sur mon corps, sur mon niveau, ma réathlé, j'ai aussi eu des projets privés. Il y a eu des moments difficiles - j'ai du me faire réopérer pour nettoyer - mais il y a eu de bons moments. Tout n'a pas été négatif."

Q: Le fait de ne pas participer au Mondial-2023, comme en 2019, a-t-il été dur psychologiquement ?

R: "Je savais que je n'irais pas, j'étais préparée, même s'il y a eu une petite vague de +peut-être+, je savais que cela n'allait pas être possible. J'avais déjà fait une croix dessus. C'est dur car j'aurais aimé y participer, surtout que c'est la deuxième Coupe du monde à laquelle je ne participe pas."

Q: Les buts, notamment celui de dimanche en D1 avec le PSG contre Montpellier, vous remettent en confiance ?

R: "Pas forcément, je préfèrerais être mieux dans le jeu, dans les sensations, comme les courses, les appuis, dans la lecture du jeu, que dans les statistiques. Dimanche, c'était un match où on avait besoin de marquer donc cela m'a fait plaisir, mais je ne vais pas faire attention aux statistiques jusqu'à ce que j'atteigne mon niveau."

Marie-Antoinette Katoto (à droite) à la lutte avec la Néerlandaise Romee Leuchter lors du match de Ligue des champions perdu par le Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam le 15 novembre 2023 ANP/AFP/Archives

Q: Comment vous sentez-vous au PSG avec le groupe, notamment avec le départ de Diani et après les mois compliqués que le club a connus ?

R: "C'est nouveau, mais je ne m'inquiète pas pour cela. Je n'ai pas été dans le vestiaire pendant un moment, je ne peux pas répondre. Mais des échos que j'ai eus, c'est sûr qu'il y a un net changement, c'est beaucoup mieux. Quelque que soit la décision que Kady (Diani) a prise ou qu'elle prendra, je la soutiendrai toujours. Je serai toujours contente pour elle, et j'espère qu'elle performera n'importe où elle ira."

Q: Vous êtes en fin de contrat en 2025, pourriez-vous aussi quitter le PSG ?

R: "Pour l'instant mon objectif c'est de revenir à mon meilleur niveau, le reste je ne me pose pas la question."

Q: Chez les Bleues, Eugénie Le Sommer est très performante, le système est bien en place avec Kadidiatou Diani. Comment appréhendez-vous votre retour ?

R: "Je l'accepte bien, il y n'a pas de souci avec cela, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Eugénie fait un très bon boulot, c'est une très grande buteuse. J'accepterai toute situation, je ne suis pas dans une optique de me plaindre, de montrer ma colère car je ne joue pas."

Q: Les JO c'est un objectif pour vous ?

R: "Pour l'instant, je ne me pose vraiment pas la question, c'est trop loin, je fais par étape."

Propos recueillis par Alice LEFEBVRE.