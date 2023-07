Bleues: nouveaux examens samedi pour Bacha, Hervé Renard reste "prudent"

La joueuse de l'équipe de France Selma Bacha, sérieusement blessée à la cheville gauche vendredi, doit passer de nouveaux examens médicaux samedi pour juger de son indisponibilité en vue du début du Mondial, une blessure inquiétante mais abordée avec "prudence" par Hervé Renard.

La défenseure ou ailière, essentielle dans le jeu des Bleues, est sortie sur civière dans les dernières secondes du dernier match de préparation des Bleues avant la Coupe du monde (20 juillet - 20 août), contre l'Australie. Les images au ralenti montraient clairement une torsion de la cheville gauche pour la Lyonnaise.

Bacha s'est immédiatement rendue à l'hôpital à Melbourne pour effectuer une radio, qui n'a pas révélé de fracture, a-t-on appris de source proche des Bleues. Mais une IRM sera nécessaire samedi pour en savoir plus sur la durée de son indisponibilité.

"Je suis allé la voir, on était tous auprès d'elle. Sa cheville a tourné et on espère que ce ne sera pas trop grave. C'est la plus mauvaise nouvelle de la soirée", a estimé Hervé Renard après la rencontre, perdue 1-0. "Restons prudents, on est toujours inquiets mais il faut être mesuré, ne pas se précipiter, être patient et optimiste", a ajouté l'entraîneur.

Pièce-maîtresse du système des Bleues car elle peut jouer en défense, au milieu ou en attaque, la prometteuse joueuse de l'OL serait une immense perte pour l'équipe de France dans le cas d'un forfait.

Les Bleues sont déjà privées de plusieurs de leurs principaux atouts pour ce Mondial: les attaquantes Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino ainsi que la milieu Amandine Henry. La milieu Oriane Jean-François a aussi déclaré forfait pendant la préparation.

"Sourire"

Sortie en pleurs du Marvel Stadium, la joueuse de 22 ans a néanmoins rapidement retrouvé son sourire habituel dans le vestiaire malgré l'inquiétude, à en croire ses coéquipières.

"Son moral, ça va, honnêtement, j'étais surprise", a expliqué la milieu Kenza Dali. "Je m'attendais à la voir vraiment pas bien, et au final ça m'a un peu rassurée".

Selma Bacha of France is carried from the ground during the women's La Française Selma Bacha s'est blessée à une cheville dans le temps additionnel de la défaite contre l'Australie (1-0) le 14 juillet 2023 à Melbourne AFP

L'attaquante Kadidiatou Diani a confirmé que sa partenaire avait "gardé le sourire". "C'est vrai que c'est une blessure qui n'arrive pas au bon moment", a toutefois ajouté la Parisienne.

Dans l'hypothèse encore lointaine d'un forfait, le staff aura la possibilité de remplacer la joueuse jusqu'à la veille de son premier match du Mondial, le 23 juillet (12h00) contre la Jamaïque à Sydney.

Mais il peut aussi faire le choix de conserver la défenseure dans l'effectif, la laisser se soigner et espérer la récupérer en cours de compétition. Le choc du groupe F contre le Brésil est programmé le 29 juillet à Brisbane, soit 15 jours seulement après la blessure, tandis que les Bleues défieront le Panama le 2 août dans un match très déséquilibré.

Quant à la phase finale, elle ne débuterait que le 7 ou le 8 août pour les Françaises, ce qui laisse plus de trois semaines de marge à l'encadrement médical.