Boxe : qui était George Foreman, le champion américain décédé à 76 ans ?

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé George Edward Foreman Sr, qui s'en est allé paisiblement le 21 mars 2025, entouré par ses proches", a écrit sa famille dans un communiqué.

"Un humaniste, un olympien, un double champion du monde, il était grandement respecté. Il était une force du bien, un homme de discipline, de conviction, un protecteur de son héritage, qui s'est battu sans relâche pour préserver son nom, pour sa famille", a-t-elle ajouté.

Champion olympique en 1968, avant de s'emparer des ceintures WBA et WBC en 1973, George Foreman, est considéré comme un des plus gros puncheurs de l'histoire. Rendu célèbre auprès du grand public après l'illustre "Rumble in the Jungle" ("combat dans la jungle"), à Kinshasa au cours duquel il avait du s'incliner face à Mohamed Ali , George Foreman a eu une carrière riche en rebondissements.

Jeux olympiques de Mexico

Il a quinze ans quand il se fait renvoyer de l'école dans sa ville natale de Houston, dans le Texas, et tombe dans la délinquance. Grâce à un programme fédéral pour jeunes en difficultés, il bénéficie d'une formation professionnelle et part en Californie. Il y rencontre celui qui sera son premier entraîneur, Doc Broadus. À 18 ans, il se met à la boxe.

L'année suivante (1968), non seulement il participe aux Jeux olympiques de Mexico, mais il remporte le titre de champion olympique, face au Soviétique Jonas Cepulis, en seulement 2 rounds. Il a 19 ans.

Alors parfait inconnu, le jeune George Foreman, du haut de ses 1,93m impressionne par sa puissance physique et ses frappes puissantes pour son si jeune âge. En quelques mois, il monte en niveau et se fait repérer par les instances de la boxe amateur aux États-Unis.

Lors de sa victoire à Mexico, George Foreman brandit un petit drapeau américain sur le ring. C'est un geste qui fait polémique, notamment auprès du public afro-américain. Sa victoire intervient quelques jours après la victoire des athlètes américains Tommie Smith et John Carlos au 200 mètres. Sur le podium, ces derniers brandissent un poing ganté de noir, les yeux rivés vers le sol, en soutien à la lutte pour les droits civiques, en cours aux Etats-Unis, en imitant les Black Panthers.

Le geste de Foreman, lui, est alors perçu comme une réponse conservatrice à celui de Smith et Carlos. Le boxeur expliquera plus tard que pour lui, il ne s'agissait pas d'une réponse politique, mais d'un signe de gratitude envers son pays qui lui a donné une seconde chance. À l’époque, ce geste l’a mis en porte-à-faux avec une partie de la jeunesse noire américaine, plus radicalisée politiquement.

Foreman le puncheur

Le style Foreman c'est une grande force de frappe, des crochets et uppercuts dévastateurs. Il est ce qu'on appelle un puncheur Après les JO, il passe professionnel et enchaîne les combats et les victoires : 37 victoires dont 5 KO.

Il devient champion du monde, poids lourds en 1973 en affrontant Joe Frazier, dans un combat en Jamaïque. Ce dernier avait eu raison de Mohamed Ali, deux ans plus tôt. Foreman envoie Frazier au sol six fois en deux rounds et gagne par KO technique. Foreman parait alors invicible.

Ce titre aurait pu être celui qui allait porter Foreman à la postérité, mais c'est malheureusement pour lui, une défaite qui le fera.

En 1974, le promoteur Don King organise un match de championnat du monde, en Afrique à Kinshasa au Zaïre (actuelle RDC). Le combat oppose George Foreman à Mohamed Ali, le 30 octobre. C'est un des combats les plus légendaires de l'histoire : "Rumble in the Jungle".

Devant près de 100.000 spectateurs, Foreman apparaît comme le grand favori, alors que le public zaïrois n'a d'yeux que pour Ali. Mais George Foreman est terrassé par l'endurance, la tactique, et la roublardise d'avant-combat de son adversaire. Ali bien que vieillissant acte sa renaissance, à 32 ans et bat Foreman. Cette défaite déstabilise profondément celui qui se pensait invincible.

Le champion du monde des poids lourds en titre, George Foreman (à gauche), et son adversaire Muhammad Ali, lors du huitième round de leur combat pour le titre, à Kinshasa, au Zaïre, le 30 octobre 1974. (AP Photo/Ed Kolenovsky)

Les années qui suivirent sont en demi-teintes pour George Foreman. Il remporte quelques combats mais en 1977, il accuse une défaite aux points contre Jimmy Young, à Porto-Rico. Dans les vestiaires, après le combat, il vit une expérience mystique. Il s'est senti épuisé et désorienté, au point de croire qu'il va mourir. Il raconta plus tard qu'il est alors entré dans une transe spirituelle et qu'il a ressenti une présence divine.

Retraite sprirituelle

Le boxeur sera transformé à jamais par cette expérience.

George Foreman change radicalement de vie après cette révélation. Il abandonne la boxe, se convertit au christianisme et devient pasteur. Cette expérience est un tournant professionnel, personnel et même existentiel.

Il n'est plus le même et son image d'homme froid, violent et parfois arrogant disparait pour laisser place à celle d'un homme souriant, doux et spirituel.

En plus de ses prêches au sein de son église de Houston, Foreman crée un centre pour les jeunes défavorisés, le George Foreman Youth and Community Center, et souhaite leur offrir une alternative à la rue et à la délinquance. Il y investit beaucoup de sa richesse personnelle, au point d'être en difficulté.

Dix ans après sa retraite, George Foreman décide de remonter sur le ring, en 1987. Sa soif de revanche et ses problèmes financiers l'ont poussé à reprendre les combats. Il a alors 38 ans, un corps plus massif, un visage plus rond, et un sourire qu’on ne lui connaissait pas avant. Beaucoup le pensent fini, incapable de rivaliser avec les jeunes champions et se moquent de son retour. Son attitude devant les journalistes, à l'entrainement sont différents. Son sourire et sa bonne humeur séduisent le public qui l'acclame.

Il commence par rencontrer des boxeurs modestes et enchaîne les victoires. Entre 1987 et 1991, il gagne 24 de ses 25 combats. Malgré son âge et son poids, celui qu'on appelle maintenant "Big George" prouve qu'il est toujours dangereux sur le ring.

Plus vieux champion du monde

En 1991, il rencontre le jeune champion Evander Holyfield. Bien qu'il perde aux points, Foreman résiste pendant 12 rounds et regagne le respect de tous, à 42 ans.

Les moqueries cessent, et sa crédibilité de boxeur est de retour.

En novembre 1994, à Las Vegas, il affronte le jeune champion du monde invaincu, Michael Moorer, 26 ans. Bien que dominé pendant tout le combat, Foreman arrive à la victoire au 10e round.

À 45 ans, il devient le champion du monde poids lourds le plus âgé de l'histoire. Vingt ans après le combat contre Ali, et après une retraite de 10 ans, il récupère son titre.

Le boxeur poids lourd George Foreman montre ses muscles après avoir pesé 118 kg pour son prochain combat contre Shannon Briggs au Trump Taj Mahal Casino Resort à Atlantic City, New Jersey, le jeudi 20 novembre 1997. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)

Foreman met fin à sa carrière en 1997, à 48 ans, avec un total de 76 victoires, dont 68 par KO, pour seulement 5 défaites.

Après sa carrière de boxeur, Foreman devient un entrepreneur. Il prête son nom au célèbre "George Foreman Grill" qui se vend à plus de 100 millions d'exemplaires et enchaîne les publicités. Il écrit également des livres et apparaît dans des talk-shows.