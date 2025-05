Boxe: vainqueur de Yallyev, Tony Yoka sur le chemin de la reconstruction

Tony Yoka (gauche) et Arslan Yallyev à Paris le 17 mai 2025

Tombé de haut après trois défaites d'affilée, Tony Yoka a entamé sa route vers la reconstruction en battant le Russe Arslan Yallyev aux points, samedi soir à l'Adidas Arena de Paris, où il est apparu souriant et heureux de retrouver le public.

Courageux sans être ultra-dominateur, le champion olympique 2016 s'est imposé à la décision unanime (96-94, 98-92, 97-93), et compte désormais 14 victoires pour 3 défaites chez les professionnels.

"J'avais envie de faire mieux, voux aviez envie que je fasse mieux, je m'excuse pour ça", a-t-il déclaré au public parisien, qu'il retrouvait pour la première fois depuis décembre 2023. Mais le boxeur de 33 ans s'est tout de même dit "très content".

Le héros des JO de Rio avait quitté les projecteurs dans la foulée de sa défaite contre le Belge Ryad Merhy, son troisième revers de rang après avoir déjà chuté contre Martin Bakole en mai 2022 et Carlos Takam en mars 2023.

Ces trois défaites retentissantes avaient largement abîmé l'engouement qui l'entourait depuis son titre olympique à Rio. Considéré comme le fer de lance de la boxe en France, il tombait alors pour de bon de son piédestal.

"Il faut se détendre"

Tony Yoka à Paris le 17 mai 2025 AFP

Décidé à repartir de l'avant, il s'est ensuite fait discret, disputant deux combats en Angleterre contre de faibles faire-valoir, qui ont eu le mérite de lui faire regoûter à la victoire et reprendre confiance. Le tout à l'abri de la pression médiatique née du lancement en fanfare en 2017 de la "Conquête", l'odyssée portée par Canal+ qui devait le conduire vers les sommets en 15 combats.

Plus serein que lors de ses précédentes sorties, Yoka s'était dit "libéré" avant de remettre les gants: plus heureux dans sa vie donc plus impactant sur le ring.

"Je me suis dit: +il faut se détendre, il faut profiter de tout ça parce qu'au final, c'est que du bonheur+. Je n'avais rien à perdre, le pire m'était déjà arrivé", a-t-il déclaré.

"Je sors d'un très, très long tunnel. Après l'enchaînement des défaites, ça a été compliqué. On a du mal à poser les mots sur ça, il a fallu se relever."

Monté sur le ring peu avant 23 heures au son de la voix de Werenoi, la star du rap brutalement décédée samedi à seulement 31 ans, Yoka a pu compter sur le soutien du public, même si l'Adidas Arena était loin d'avoir fait le plein.

"De beaux combats à venir"

Sous les cris de "Tony, Tony", il est entré avec détermination dans les échanges, faisant parler son rythme et son physique plus massif. Pas chose facile contre Yallyev, 38e mondial, invaincu en 16 combats et réputé pour sa force de frappe.

Mais le Daghestanais est ensuite revenu dans le combat, faisant même tituber le Français dans le 5e round. Yoka a ensuite encaissé mais a fini par faire la différence avec son bras avant.

"Je voulais un combat face à un adversaire fort, je ne voulais pas quelqu'un qui allait tomber au premier round, le public n'aurait pas aimé", a-t-il souligné.

La suite pour Yoka, dont le lucratif partenariat avec Canal+ a pris fin avec ce combat, n'est pas encore écrite.

Installé à Londres après plusieurs années aux Etats-Unis, il s'entraîne désormais sous les ordres du Nigerian Don Charles, spécialiste des lourds et mentor notamment du Britannique Daniel Dubois. Il s'est également engagé l'an dernier avec le célèbre promoteur Frank Warren.

Pour sa prochaine sortie, il espère combattre en sous-carte de la grande soirée de boxe prévue à Wembley le 19 juillet, avec le combat d'unification des lourds entre Oleksandr Usyk et Dubois. "Il me reste encore de belles anneés devant moi, avec de beaux combats à venir", a-t-il déclaré.