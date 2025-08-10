Brésil : jugé pour escroquerie, le président du Corinthians destitué par le club

Le
10 Aoû. 2025 à 07h04 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le président du Corinthians, Augusto Melo, avec l'international néerlandais Memphis Depay, le 12 septembre 2024 à São Paulo

AFP/Archives
Nelson ALMEIDA
Augusto Melo, président du Corinthians, inculpé de vol et de blanchiment d'argent par la justice, a été destitué de ses fonctions samedi par un vote de l'assemblée générale du club de São Paulo.

Melo, qui avait fait venir l'international néerlandais Memphis Depay au Corinthians en septembre 2024, est renvoyé devant la justice pour "association criminelle", "blanchiment d'argent" et "vol", selon une source judiciaire citée par l'AFP le 23 juillet. Il est notamment soupçonné d'irrégularités dans un contrat de sponsoring avec la plateforme de paris Vai de Bet.

Selon des documents publiés par la presse brésilienne, Melo, 61 ans, est accusé d'avoir mis en place un réseau d'entreprises fictives pour détourner de l'argent du club, qui traverse des difficultés économiques.

Le parquet de São Paulo demande aux accusés de dédommager le club à hauteur de 40 millions de reais (environ 7,2 millions de dollars).

Lors de l'assemblée générale samedi, 1.413 membres ont voté en faveur de sa destitution définitive, et 620 ont voté contre, selon les résultats officiels communiqués par le club.

Le Corinthians, qui compte parmi ses supporters le président du Brésil Luiz Inácio Lula da Silva, occupe actuellement la douzième place du championnat national. Sept fois champion du Brésil, une fois vainqueur de la Copa Libertadores (2012) et deux fois de la coupe du monde des clubs (2000, 2012), le Corinthians a aussi été le club de joueurs entrés dans la légende, dont Garrincha, Rivelino, Socrates, Roberto Carlos, ou plus récemment Javier Mascherano.

Sport
BRÉSIL

