Brésil: pour Ancelotti, une première liste sans Neymar

L'Italien Carlo Ancelotti a pris lundi ses fonctions de sélectionneur du Brésil, avec la mission de rendre sa gloire perdue au quintuple champion du monde, en laissant à l'écart Neymar et en rappelant le milieu Casemiro pour les deux prochains matches de la Seleçao.

L'ancien attaquant de Barcelone et du Paris SG, revenu dans son club formateur du Santos FC fin janvier, avait rejoué la semaine dernière après une absence de cinq semaines sur blessure. A 33 ans, il espérait faire son retour en équipe nationale après près de deux ans d'absence et des blessures à répétition.

"J'ai sélectionné des joueurs qui ont en forme. Neymar revient tout juste de blessure, tout le monde sait que c'est un joueur très important et nous comptons évidemment sur lui", a toutefois assuré l'Italien pour sa première conférence de presse.

Pour les matches de qualifications au Mondial-2026, contre l'Equateur et le Paraguay les 5 et 10 juin, Ancelotti a par ailleurs rappelé des joueurs qui avaient disparu de la sélection comme Casemiro (Manchester United) et Richarlison (Tottenham), aux côtés des indéboulonables Marquinhos (Paris SG), Vinicius Junior (Real Madrid) et Raphinha (FC Barcelone).

Le défenseur de Lille, Alexsandro, a pour sa part été convoqué pour la première fois.

"Grande responsabilité"

"C'est un grand honneur de diriger la meilleure équipe du monde", a affirmé devant une foule de 250 journalistes l'Italien, pour qui "le seul objectif est de gagner le Mondial" 2026.

"C'est une grande responsabilité, mais je l'assume avec plaisir", a-t-il ajouté.

Arrivé à Rio dimanche soir, au lendemain d'adieux émouvants avec le Real Madrid, Ancelotti est le premier étranger en six décennies à diriger la Seleção. Il a reçu lundi le soutien appuyé de Luiz Felipe Scolari, dernier sélectionneur champion du monde avec le Brésil, en 2002, assis au premier rang lors de sa présentation officielle.

"Je te souhaite le meilleur, que tu obtienne avec le Brésil le même succès que durant le reste de ta carrière", a-t-il déclaré.

Entraîneur le plus titré de l'histoire en Ligue des champions (5 sacres), l'Italien entame à 65 ans sa toute première expérience de sélectionneur d'une équipe nationale. Il arrive au Brésil pour redonner une nouvelle image à une équipe nationale ayant connu peu de succès sportifs ces dernières années et boudée par ses supporters.

"Carletto" remplace Dorival Júnior, limogé après une défaite 4-1 contre l'éternel rival argentin en mars, lors des qualifications sud-américaines. Le Brésil occupe actuellement la quatrième place (les six premiers sont qualifiés directement) mais à dix points du leader argentin, déjà qualifié.

Crise à la CBF

"Je suis très confiant, je crois que c'est notre sauveur, cette lumière au bout du tunnel pour nous redonner le moral", dit à l'AFP José Geraldo Da Silva, supporter de 65 ans revêtu d'un déguisement de feuilles vertes orné de drapeaux brésiliens, devant l'hôtel où avait lieu la présentation officielle d'Ancelotti.

L'entraîneur Carlo Ancelotti avec le manager des équipes du Brésil Luiz Felipe Scolari, lors de sa présentation à Rio de Janeiro, le 26 mai 2025 AFP

Son arrivée était espérée depuis plus de deux ans par la CBF, qui cherche à mettre fin à une série de résultats décevants. Depuis son dernier titre mondial en 2002, la Seleção n'a atteint les demi-finales de la Coupe du monde qu'une seule fois en cinq dernières éditions, quand elle avait subi une humiliation historique (7-1) lors de "son" Mondial en 2014 contre l'Allemagne, et n'a remporté qu'une seule des six dernières Copa América, en 2019.

Ancelotti prend aussi ses fonctions alors que la CBF est en pleines turbulences. L'instance a élu dimanche son nouveau président, Samir Xaud, après la récente destitution par la justice de son prédécesseur, Ednaldo Rodrigues.

"C'est un moment historique, la CBF a fait venir un des plus grands entraîneurs au monde, un technicien très expérimenté, qui adore le foot brésilien", a déclaré le nouveau président.

Selon les médias locaux, l'Italien touchera environ 10 millions d'euros par an. Il amène avec lui plusieurs membres de son staff du Real Madrid, mais pas son fils, Davide, son adjoint habituel, qui est selon lui "en négociations avec un club européen".