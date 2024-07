British Open: Billy Horschel passe en tête après le 3e tour

L'Américain Billy Horschel a pris la tête du British Open, dernier Majeur de la saison de golf, à l'issue du troisième tour disputé samedi sur le parcours du Royal Troon.

Avec une troisième carte de 69, soit deux coups en-dessous du par, et un total de 209 (-4), Horschel devance d'un coup six joueurs: les Américains Sam Burns, Russell Henley et le champion olympique en titre Xander Schauffele, les Anglais Justin Rose et Daniel Brown, deuxièmes vendredi, et le Sud-Africain Thriston Lawrence.

L'Irlandais Shane Lowry, leader la veille, a rapporté une carte de 77, soit six coups au-dessus du par, et se retrouve 9e.

Le N.1 mondial américain Scottie Scheffler pointe en 8e position, avec un total de 211, soit 2 en-dessous du par.

Enfin Matthieu Pavon, le N.1 français 5e du dernier US Open, est 62e (221, +8).

Classement après le 3e tour (par 71):

1. Billy Horschel (USA) -4 (72-68-69)

2. Daniel Brown (ENG) -3 (65-72-73)

. Sam Burns (USA) -3 (76-69-65)

. Russell Henley (USA) -3 (69-75-66)

. Thriston Lawrence (RSA) -3 (71-74-65)

. Justin Rose (ENG) -3 (69-68-73)

. Xander Schauffele (USA) -3 (69-72-69)

8. Scottie Scheffler (USA) -2 (70-70-71)

9. Shane Lowry (IRL) -1 (66-69-77)

10. Matthew Jordan (ENG) 0 (71-71-71)

. Adam Scott (AUS) 0 (70-77-66)

. Justin Thomas (USA) 0 (68-78-67)

13. Byeong hun An (KOR) 1 (75-71-68)

. Sung-jae Im (KOR) 1 (76-72-66)

15. Laurie Canter (ENG) 2 (71-74-70)

. John Catlin (USA) 2 (76-70-69)

. Sean Crocker (USA) 2 (72-74-69)

. Daniel Hillier (NZL) 2 (76-71-68)

. Dustin Johnson (USA) 2 (74-69-72)

. Chris Kirk (USA) 2 (70-76-69)

. Collin Morikawa (USA) 2 (73-70-72)

. Alexander Norén (SWE) 2 (69-75-71)

. Jon Rahm (ESP) 2 (73-70-72)

. Shubhankar Sharma (IND) 2 (76-72-67)

...

62. Matthieu Pavon (FRA) 8 (72-72-77)