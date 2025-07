Bryan Mbeumo signe à Manchester United et devient le footballeur africain le plus cher de l'histoire

Associated Press

Le Camerounais Bryan Mbeumo tente de marquer devant le gardien russe Matvei Safonov lors d'un match amical international de football entre la Russie et le Cameroun à la VTB Arena de Moscou, en Russie, le jeudi 12 octobre 2023.

Manchester United multiplie les achats lors de ce mercato estival. Après Matheus Cunha, attaquant axial acheté pour 74 millions d'euros à Wolverhampton et le jeune latéral paraguayen Diego Leon, le club anglais a officialisé, ce lundi 21 juillet dans la soirée, le recrutement du Franco-Camerounais Bryan Mbeumo, auteur de vingt buts avec Brentford lors de l'exercice 2024-2025 en Premier League.

Plus cher que Nicolas Pépé

Né à Avallon dans l'Yonne, Bryan Mbeumo a signé un contrat jusqu'en juin 2030 avec une option pour une année supplémentaire, a annoncé le club dans un communiqué diffusé sur son site internet.

Bienvenue, Bryan 🫡 — Manchester United (@ManUtd) July 21, 2025

Selon la presse spécialisée, les Red Devils ont versé 81 millions d'euros pour recruter l'attaquant de 25 ans passé par Troyes et joueur de Brentford depuis 2019. Il devient ainsi le footballeur africain le plus cher de l'histoire et devance de peu les 80 millions d'euros déboursés en 2019 par Arsenal pour acheter à Lille l'attaquant ivoirien Nicolas Pépé.

"Dès que j'ai su qu'il y avait une chance de rejoindre Manchester United, je n'ai pas hésité. C'est le club de mes rêves, celui dont je portais le maillot quand j'étais enfant". Bryan Mbeumo

"Tout le monde m'a parlé de l'environnement qui se crée ici et des projets prometteurs pour l'avenir. C'est un club immense, avec un stade incroyable et des supporters formidables, nous sommes tous déterminés à nous battre pour les plus grands trophées", s'est-il réjoui.

L'ailier droit, également capable de jouer dans l'axe, sort de sa saison la plus aboutie avec le club de Londres, pour lequel il a inscrit 20 buts et délivré 8 passes décisives en 38 matches de championnat. Il ne lui restait qu'une seule année de contrat chez les "Bees", où il formait un duo performant avec Yoane Wissa.

Une attaque en berne la saison précédente

L'équipe du nord-ouest de l'Angleterre a été plombée par son inefficacité offensive la saison dernière, terminée à la quinzième place avec un bilan calamiteux de 44 buts marqués en 38 matches, son pire total depuis la naissance de la Premier League en 1992.

Le rendement des avant-centres Rasmus Höjlund et Joshua Zirkzee a été insuffisant, comme celui de Marcus Rashford, sorti de l'équipe puis exfiltré cet hiver en prêt à Aston Villa. Le capitaine et meneur de jeu Bruno Fernandes a été le seul attaquant à surnager. Le Portugais a repoussé une offre mirobolante d'un club saoudien, Al-Hilal, pour rester à Old Trafford cet été.

Avec Matheus Cunha et Bryan Mbeumo, Manchester United a prouvé que sa capacité d'attractivité restait élevée, malgré la morosité ambiante et l'absence de compétition européenne à disputer la saison prochaine.