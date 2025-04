C1: Arsenal-PSG, des duels aux quatre coins de l'affiche

Par Alice LEFEBVRE et Jérémy TALBOT

Bukayo Saka, devant le joueur du PSG, Nuno Mendes, lors du match de C1 en phase de ligue entre Arsenal et Paris, le 1 octobre à l'Emirates

Devant, au milieu et derrière, il y aura de sacrés face-à-face à chaque coin du terrain, mardi (21h00) à Londres entre Arsenal et le Paris SG, adversaires d'une demi-finale aller de Ligue des champions durant laquelle chaque erreur pourrait se payer très cher.

. Nuno Mendes vs Bukayo Saka

Le premier a 22 ans, le second 23. Ils sont gauchers et leurs trajectoires vont de nouveau se télescoper, sept mois après une première manche remportée par l'ailier droit anglais (2-0 en phase de ligue), avec un but à la clé.

Mais depuis octobre, Nuno Mendes, le latéral gauche du PSG, a franchi un cap en C1, en témoigne sa performance remarquable contre Liverpool face à Mohamed Salah, parfaitement muselé. Défensivement, il a donc progressé malgré encore quelques sautes de concentration, tout en étant toujours aussi efficace offensivement. Il en est à quatre buts et deux passes décisives sur la scène européenne, notamment deux fois contre Aston Villa en quarts.

Chouchou du public londonien, Saka est revenu à la compétition au meilleur moment, après trois mois à l'infirmerie pour une blessure à l'ischio. Il a été décisif pour terrasser le Real Madrid au tour précédent grâce à ses fautes provoquées qui ont amené les coups francs marqués par Declan Rice à l'aller, puis au retour avec son but.

L'expérience du dribbleur en Ligue des champions se limite à deux saisons, mais il compte déjà deux finales d'Euro et un quart de Coupe du monde à son actif.

. Ousmane Dembélé vs William Saliba

Les deux vice-champions du monde français sont dans le doute avant leurs retrouvailles.

L'attaquant parisien Ousmane Dembele, face à l'OGC Nice, lors du match de Ligue 1 au Parc des Princes, le 25 avril 2025 AFP

Après avoir été d'une efficacité redoutable au premier trimestre, Dembélé a enchaîné un 5e match sans marquer, une disette au plus mauvais moment pour le PSG, vainqueur d'un seul de ses quatre derniers matches.

Il a une occasion rêvée d'extérioriser sa frustration mardi à Londres, où il avait été écarté en octobre pour un problème de comportement. Cette fois, à l'Emirates, il devra retrouver tout son relâchement devant le but.

"Dembouz" va se frotter à Saliba, arrière central élégant et puissant, un des piliers de l'actuelle meilleure défense d'Angleterre, mais parfois encore fébrile.

Si le Gunner a contenu la menace Kylian Mbappé en quarts à Madrid, il a aussi commis une erreur qui a amené la réduction du score de Vinicius avant de récidiver mercredi contre Crystal Palace en offrant un but à Mateta (2-2).

. Vitinha vs Declan Rice

La bataille du milieu s'annonce passionnante.

Rice, auteur des deux coups francs sublimes contre le Real, symbolise les ambitions nouvelles d'Arsenal. En face, Vitinha est le chef d'orchestre parisien. Mais, à l'image de l'équipe, il traverse une période un peu délicate.

Le joueur du PSG, Vitinha, au milieu de Kai Havertz et Leandro Trossard, face à Arsenal en Ligue des champions, le 1er octobre 2024 à l'Emirates AFP

Depuis quelques matches, il est moins juste dans ses choix, en fait parfois trop, comme en quart retour face à Aston Villa (2-3), où il a été méconnaissable, comme déconnecté.

Pourront-ils résister, lui et ses partenaires Joao Neves et Fabian Ruiz, à la puissance de l'entre-jeu anglais, guidé par Rice, si brillant face au Real Madrid?

. "Gigio" Donnarumma vs David Raya

Longtemps pointé pour ses défaillances lors des grosses affiches, Donnarumma a porté le costume du sauveur face à Liverpool et Aston Villa.

Sans ses interventions décisives, le PSG ne serait certainement pas de nouveau dans le dernier carré. Trop souvent maladroit dans ses sorties aériennes ou loin de son but, il a fait des progrès flagrants, tout en continuant à être un des meilleurs au monde sur sa ligne.

En face, Raya est régulier mais il est aussi capable de se mettre à la faute, comme mercredi contre Crystal Palace: mauvaise sortie aérienne, jeu au pied dangereux et placement hasardeux.

En voulant participer au jeu, il s'aventure souvent loin de sa ligne de but. De quoi donner des idées aux hommes de Luis Enrique.

. Marquinhos vs Martin Odegaard

Les deux capitaines sont à deux matches de ramener leur club respectif en finale de C1 pour la seconde fois de leur histoire.

Le milieu de terrain d'Arsenal, Martin Odegaard, lors du match de Premier League face à Crystal Palace à l'Emirates, le 23 avril 2025 AFP

Odegaard est le régulateur et le distributeur d'Arsenal mais sa saison est moins complète que l'an dernier, au regard de ses statistiques et de son influence légèrement en baisse. Pour l'ancien Gunner Theo Walcott, il est trop dans le "confort" et pas assez "poussé" par la concurrence.

A bientôt 31 ans, Marquinhos est le joueur le plus âgé du 11 type de Luis Enrique. Cette saison, il est apparu solide... jusqu'à ces dernières semaines. D'abord à Aston Villa puis vendredi face à Nice (3-1), première défaite de la saison en Ligue 1. Ces doutes au mauvais moment devront être chassés mardi.