C1: au PSG, les milieux montent au créneau

Il n'y a pas que Mbappé dans la vie: le Paris SG peut compter sur l'efficacité devant le but de ses milieux de terrain, au moment d'affronter l'AC Milan à San Siro mardi en Ligue des champions.

Face à Montpellier vendredi au Parc des Princes, l'attaque composée de Kolo Muani, Dembélé et Mbappé est restée muette, et ce sont les milieux de terrain qui ont brillé.

Lee Kang-in a trouvé la lucarne alors que Mbappé venait de laisser passer le centre de Hakimi entre ses jambes. Warren Zaïre-Emery a conclu un une-deux avec Dembélé d'une frappe sans complexe de l'extérieur du droit. Et Vitinha a alourdi la marque par une frappe croisée à l'entrée de la surface.

Le Coréen Lee Kang-in, porté par Kylian Mbappé, lors de la rencontre entre le PSG et Montpellier le 3 novembre 2023 à Paris. AFP

Ces trois milieux n'en sont pas à leur coup d'essai. Lee Kang-in a marqué contre l'AC Milan le 25 septembre, Zaïre-Emery à Brest quatre jours plus tard. Vitinha a quant à lui toujours eu une bonne frappe mais les trois stars Messi-Mbappé-Neymar phagocytaient les buts la saison dernière. Le Portugais a déjà marqué autant de buts en ce début d'exercice (2) que sur toute la saison dernière. Les milieux Fabian Ruiz et Carlos Soler, plus souvent forces d'appoint depuis le banc, y sont aussi allés de leur but contre Strasbourg.

Attaquant leurre

C'est une nouvelle tendance impulsée par l'entraîneur Luis Enrique, arrivé à l'été. Son principe est "d'attaquer à 11, de défendre à 11". Les milieux en particulier ont la mission de se projeter très vite vers la surface adverse, pour être à la réception de centres en retrait à ras de terre, le plus souvent d'Achraf Hakimi ou d'Ousmane Dembélé.

Les joueurs parisiens Randal Kolo Muani (N.23) et Warren Zaïre-Emery (de face) contre Montpellier le 3 novembre 2023 à Paris. AFP

Ils se retrouvent souvent démarqués grâce au travail de l'avant-centre, Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos, qui a vocation à servir de leurre pour le bloc défensif adverse ou de point d'appui pour une remise.

Interrogé jeudi dernier sur le manque d'opportunité dans les airs pour Gonçalo Ramos, Luis Enrique répondait: "C'est ce qu'on lui demande... on a besoin que notre numéro 9 vienne en appui pour laisser des espaces".

L'Uruguayen du PSG Manuel Ugarte lors de la réception de l'AC Milan en Ligue des champions le 25 octobre à Paris. AFP

Luis Enrique demande aussi à Vitinha ou Kang-in Lee, désormais concurrents sur le poste de milieu gauche, d'occuper l'aile gauche de l'attaque selon les phases, pour étirer l'équipe adverse. Cela nourrit d'ailleurs un débat parmi les observateurs, qui pour certains voient dans le système du coach espagnol un 4-2-4, une organisation rare dans le football européen.

Parmi les milieux titulaires, seul Manuel Ugarte n'a pas encore marqué. C'est en partie la conséquence de son rôle de récupérateur posté plus bas sur le terrain, souvent proche de la charnière centrale en défense.

Mais il n'est pas inimaginable de voir l'Uruguayen, arrivé cet été, débloquer son compteur rapidement, lui qui a déjà montré un talent certain pour frapper. Le 12 août contre Lorient (0-0), il avait été près de délivrer son équipe d'une frappe pure frôlant la lucarne.