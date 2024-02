C1: avant le Barça, l'incroyable pari de Naples avec un 3e entraîneur

Comme si recevoir le FC Barcelone en Ligue des champions n'était déjà pas une tâche suffisamment compliquée, Naples, champion d'Italie en pleine déconfiture, a changé d'entraîneur lundi, à deux jours du 8e de finale aller contre le géant catalan.

Et de trois ! Les joueurs du Napoli vont découvrir un troisième entraîneur depuis le début de la saison 2023-24.

Après le Français Rudi Garcia, licencié mi-novembre quatre mois après son arrivée et remplacé par Walter Mazzarri, c'est au tour de Francesco Calzona de tenter de relancer un club qui, distancé en championnat (9e) et éliminé de la Coupe d'Italie, n'a déjà plus que la Ligue des champions pour sauver sa saison.

"Je remercie Walter Mazzarri, ami de la famille De Laurentiis et du Napoli, pour avoir soutenu l'équipe dans un moment compliqué", a écrit le président et propriétaire du club Aurelio De Laurentiis sur son compte X (ex-Twitter).

"Il restera dans le coeur des Napolitains et de notre famille. Bon retour parmi nous à Francesco Calzona, qui a déjà travaillé avec nous", a-t-il ajouté, confirmant ainsi l'arrivée du nouvel entraîneur, annoncée par la presse italienne.

15 points en douze matches

L'Italien Walter Mazzarri, alors entraîneur de Naples, lors d'un match de Ligue des champions contre le Sporting Braga, le 12 décembre 2023 à Naples AFP/Archives

Comme Mazzarri, Calzona, 55 ans, connaît bien le club napolitain pour avoir été pendant trois saisons, entre 2015 et 2018, l'adjoint de Maurizio Sarri, puis pour avoir passé la saison 2020-21 aux côtés de Luciano Spalletti, l'entraîneur du sacre 2023 qui, exténué, a quitté dans la foulée le club, avant de devenir sélectionneur de l'Italie.

Calzona connaît donc la pression inhérente à la fonction, avec des tifosi bouillants et très exigeants, et un président-propriétaire omniprésent jusqu'à se mêler de la composition d'équipe.

Le producteur de cinéma a décidé de stopper l'expérience Mazzarri après le nul à domicile de son équipe (1-1) face au Genoa, samedi.

Le bilan du technicien italien est mauvais, pire encore que celui de Rudi Garcia: sous sa conduite, le Napoli n'a engrangé que quinze points en douze matches de championnat (1,25 point par match), contre 21 points en autant de matches (1,75 par match) pour l'entraîneur français.

27 points de retard sur l'Inter

Alors que Naples était 4e mi-novembre à son entrée en fonction, le club azzurro est désormais 9e de la Serie A, avec 27 points de moins que le leader, l'Inter Milan !

Il accuse neuf points de retard sur l'Atalanta qui occupe la 4e place, la dernière qualificative pour la prochaine C1, l'objectif minimal assigné à une équipe qui avait survolé la saison dernière pour s'offrir son premier sacre national depuis 33 ans et atteint les quarts de finale de la Ligue des champions.

Le Français Rudi Garcia, alors entraîneur de Naples, lors d'un match de Ligue des champions contre l'Union Berlin, le 8 novembre 2023 à Naples AFP/Archives

L'effectif napolitain est pourtant largement resté inchangé malgré les convoitises estivales de cadors européens pour le Nigérian Victor Osimhen, le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia ou le Polonais Piotr Zieliński.

Mais Osimhen, meilleur buteur de la saison 2022-23 (26), n'a disputé que 13 des 24 matches de championnat de son équipe avec un rendement réduit à sept buts.

L'"attaquant masqué" a beau avoir prolongé son contrat fin décembre, il est déjà acquis qu'il quittera Naples en fin de saison, avec pour possible destination le Paris SG ou la Premier League.

Calzona n'aura qu'une séance d'entraînement mardi pour découvrir ses joueurs et préparer un match compliqué contre le champion d'Espagne en titre, même si le Barça, 3e de la Liga, n'est pas au mieux.

Dans son stade Diego-Armando-Maradona, Naples est très fragile et a concédé cinq défaites en championnat, sept toutes compétitions confondues.

"Il fallait prendre aussi en compte nos tifosi et leur donner quelque chose de plus", a avancé De Laurentiis pour expliquer son incroyable coup de poker.