C1: des duels à tous les étages entre le PSG et l'Inter

Marcus Thuram (à g.) et Ousmane Dembélé (à dr.), fers de lance des attaques de l'Inter Milan et du Paris SG.

Ousmane Dembélé d'un côté, Lautaro Martinez de l'autre, Vitinha contre Hakan Calhanoglu, Willian Pacho à la lutte avec Marcus Thuram... La finale de la Ligue des champions Paris SG-Inter Milan ne manquera pas de duels corsés, samedi à Munich.

. Dembélé - Martinez, leaders d'attaque et de pressing

Ousmane Dembélé (28 ans) et Lautaro Martinez (27 ans), tous deux champions du monde, appartiennent à la même génération de joueurs. Mais Dembélé fait office d'ancien dans un effectif très jeune, l'inverse pour Lautaro Martinez.

Les deux sont les leaders d'attaque de leur équipe, 33 buts et 13 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues pour le Français, 22 buts et 7 passes en 48 matches pour l'Argentin. Tant Dembélé que Martinez sont capables de mettre en valeur leurs partenaires et de décrocher au milieu de terrain si besoin. Les deux attaquants sont aussi des meneurs de pressing sans relâche.

. Donnarumma - Sommer, gardiens au sommet

Yann Sommer (à g.) et Gianluigi Donnarumma (à dr.), gardiens de l'Inter et du PSG. AFP

Les deux gardiens ont sauvé leur équipe plusieurs fois pendant cette campagne européenne et les deux ont joué à leur meilleur niveau à des moments importants. Sans eux, ni l'Inter ni le PSG ne seraient en finale à Munich: Gianluigi Donnarumma a marqué les esprits à Liverpool où il a été le héros de la séance de tirs au but et a été précieux quand son équipe a tremblé à Birmingham face à Aston Villa (défaite 3-2) en sortant plusieurs parades, tout comme en demi-finale contre Arsenal.

L'Italien, 1,96m, a retrouvé son niveau ultime de l'Euro 2021. Et les joueurs du Barça, le prodige Lamine Yamal en tête, ne sont pas prêts d'oublier Yann Sommer qui les a privés de la finale avec deux arrêts spectaculaires en demi-finale retour (4-3 a.p.).

. Vitinha - Calhanoglu, maestros et tireurs de pénalty

Le Portugais Vitinha est déjà à 25 ans le taulier du milieu parisien. Ce petit gabarit (1,72m) rayonne en distribuant sereinement des ballons léchés, s'illustre régulièrement par des percées et se révèle quasiment impossible à presser grâce à sa protection de balle.

Plus imposant physiquement, plus expérimenté à 31 ans, le Turc né en Allemagne Hakan Calhanoglu n'en est pas moins technique et intelligent, pas moins dangereux sur frappe lointaine. Capitaine de la sélection turque, il impressionne par son calme et son charisme.

. Pacho - Thuram, duel de costauds

Willian Pacho dégage un ballon devant Mikel Merino lors de la demi-finale retour de Ligue de champions contre Arsenal au Parc des Princes le 7 mai. AFP

Solide mais discret, le défenseur central Willian Pacho - arrivé l'été dernier à Paris - est aussi l'un des hommes forts du parcours européen du PSG. Il aura fort à faire contre Marcus Thuram, qui a livré à 27 ans la meilleure saison de sa carrière en championnat d'un point de vue statistique avec 14 buts et sept passes décisives, auxquels il faut ajouter quatre buts et deux passes en C1.

Son rendement a plongé dans la seconde partie de saison (deux buts en championnat et trois en C1 depuis fin décembre) à cause d’une blessure à une cheville, mais son association avec Lautaro Martinez a continué à faire des étincelles.

. Hakimi - Dimarco, pistons frénétiques

Le latéral droit du PSG et le latéral gauche de l'Inter mèneront un duel qui s'annonce épique. A 26 ans, Achraf Hakimi est capable de multiplier les allers-retours sans broncher grâce à une condition physique exceptionnelle. Il est un formidable passeur (14 offrandes en 47 matches) et se montre intraitable à la finition (8 buts).

Federico Dimarco est aussi l'un des accélérateurs du jeu de l'Inter, capable de se projeter très vite pour mener l'une des contre-attaques meurtrières dont les Milanais ont le secret. Qui fera souffrir l'autre? Le PSG espèrera une redite de la double confrontation contre Barcelone où Dimarco avait été dépassé par Lamine Yamal.

. Dumfries – Mendes, latéraux offensifs

Le défenseur de l'Inter Denzel Dumfries marque un but d'anthologie contre Barcelone en demi-finale aller de Ligue des champions au stade Olimpic Lluis Companys le 30 avril. AFP

Critiqué pour ses sautes de concentration en défense, le latéral gauche du PSG Nuno Mendes a impressionné contre Liverpool en bloquant parfaitement Mohamed Salah et face à Arsenal en empêchant Bukayo Saka d'être aussi percutant qu'à l'accoutumée.

Habile balle au pied, le Portugais de 22 ans s'est aussi amélioré offensivement, en étant efficace dans la surface adverse avec 4 buts cette saison en Ligue des champions.

Samedi, il devra tenir le choc en défense face à Denzel Dumfries, grand artisan de la qualification face au Barça avec deux buts et une passe décisive à l'aller, deux passes décisives au retour. Le Néerlandais, qui revenait d'un mois de pause forcée (élongation du biceps fémoral), est devenu à cette occasion le troisième joueur de l'histoire impliqué sur cinq buts en demi-finales de C1.