C1: Donnarumma ou Safonov ? Luis Enrique lance le duel au PSG

Matvey Safonov (à gauche) et Gianluigi Donnarumma à l'échauffement avant la réception de Brest en Ligue 1 le 14 septembre 2024 au Parc des Princes. L'arrivée l'été dernier du gardien de but russe met de la concurrence sur l'Italien, titulaire quasiment indiscuté depuis juillet 2021

"Il a été très bon": l'entraîneur du Paris SG Luis Enrique a titularisé le gardien russe Matvey Safonov samedi contre Lens, une manière de lancer la concurrence avec Gianluigi Donnarumma, menacé pour le match contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions mercredi (21h00).

Les deux hommes avaient été photographiés bras dessus bras dessous après la victoire à Marseille le 27 octobre (3-0), mais les sourires pourraient vite laisser place aux mâchoires serrées.

L'Italien était, depuis son arrivée au club en juillet 2021, le titulaire quasiment incontesté à ce poste. Il avait parfois partagé la Coupe de France et certains matches mineurs avec l'expérimenté mais vieillissant Keylor Navas.

L'arrivée cet été de Safonov en provenance de Krasnodar avait déjà semé un premier doute sur les intentions du club. D'autant que le Russe, 25 ans comme Donnarumma, avait dit qu'il avait l'intention de jouer.

Luis Enrique a semble-t-il décidé d'étendre à ce poste si sensible, en principe préservé du "turn-over", la rotation qu'il affectionne. Il avait déjà titularisé Safonov trois fois lorsque l'Italien a dû déclarer forfait pour une blessure, durant la deuxième quinzaine de septembre.

Jeu au pied

Samedi soir après la victoire (1-0) contre Lens, il ne s'est pas caché au moment de justifier cette titularisation surprise. D'abord, a-t-il dit, il a comme sur les autres postes "l'obsession permanente que tous les joueurs puissent jouer". "Je veux que Tenas, Safonov et Donnarumma soient prêts à jouer à tout moment, j'aime ça, voir les joueurs prêts", a expliqué Luis Enrique.

Mais, et cela ouvre grand la porte de la concurrence, c'est le profil plus compatible du Russe avec le jeu au pied - même s'il n'est pas Ederson à City ou Raya à Arsenal - qui a motivé Luis Enrique: "Je savais, a-t-il dit, qu'il allait y avoir beaucoup de difficulté en raison du pressing très haut de Lens, des duels très forts où le seul joueur libre est le gardien."

Matvey Safonov à l'échauffement avant la réception de Montpellier en Ligue 1 le 23 août 2024. Le gardien russe du Paris SG, recruté l'été dernier, est crédité d'un jeu au pied performant AFP/Archives

Il fallait donc un gardien vif et habile pour rediriger les ballons au gré des passes en retrait des défenseurs parisiens sous pression. Malgré douze passes ratées causées par une bonne équipe de Lens, "la majorité du temps nous avons trouvé des solutions et ça se transforme en occasion de but", a assuré Luis Enrique.

"Safonov n'a commis aucune erreur, il est un joueur très complet. Dans ces situations de jeu difficiles, on a fait un très bon match. Safonov aujourd'hui a été très bon, je suis très content de sa performance", a insisté l'entraîneur espagnol.

Flou

L'hommage est particulièrement appuyé, d'autant qu'il survient dans un contexte tendu pour le PSG, à quatre jours d'un match crucial de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid.

Après deux contre-performances à Arsenal (défaite 2-0) et contre le PSV Eindhoven (1-1), Paris doit gagner pour se relancer dans la course au top 8 ou, plus probablement, aux places classées de 9 à 24 synonymes de barrage d'accession aux 8es de finale.

Donnarumma, l'un des meilleurs gardiens au monde sur sa ligne, est souvent coupable d'imprécisions et d'erreurs lors de ses sorties aériennes ou lorsqu'il veut relancer au pied. Les deux buts d'Arsenal auraient peut-être été évités sans ce flou qui contamine la défense.

Luis Enrique l'avait alors défendu, estimant que le géant (1,96 m) n'était pas responsable de la passivité de la défense: "Je suis habitué à ce qu'on s'acharne sur Donnarumma. J'ai confiance en ce que je vois en match, pendant les entraînements. Laissez tranquille Donnarumma et occupez-vous de moi", avait-il dit.

Ses déclarations de samedi traduisent ainsi un changement de cap dans la communication.

"Demain matin (mercredi) après un bon cappuccino, je vais décider qui est le gardien le plus à même de jouer", a prévenu avec malice Luis Enrique mardi.

Signe qu'il faut ménager toutes les possibilités, le défenseur Willian Pacho a confié mardi qu'il n'arrivait pas à choisir: "Je me sens très bien avec les deux, très tranquille. Ce sont deux supers gardiens et celui qui sera aligné demain le fera au mieux."

Quel que soit le titulaire mercredi, le débat pourrait durer. Safonov n'a pas beaucoup été testé sur sa ligne lors de ses quatre matches officiels, avec deux buts encaissés contre Reims (1-1) et Rennes (3-1). En plus du match de préparation cet été contre Sturm Graz, où il fut notamment surpris par une belle frappe lointaine de Kiteishvili (2-2).