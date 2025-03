C1: Ethan Mbappé, un pari en demi-teinte pour Genesio face à Dortmund

Titularisé avec Lille mardi soir pour la première fois en Ligue des champions à 18 ans, Ethan Mbappé n'a pas connu la même réussite contre le Borussia Dortmund au Westfalenstadion que son frère Kylian il y a huit ans.

C'était la surprise du chef sortie du chapeau de l'entraîneur de Lille Bruno Genesio, une heure avant le coup d'envoi, sur la traditionnelle feuille de match. A la place de Mitchel Bakker, c'est Ethan Mbappé qui a été préféré dans l'animation offensive lilloise sur l'aile droite.

"Ethan a fait une bonne rentrée à Paris (défaite 4-1 samedi, NDLR) et j'avais envie aussi d'avoir de la percussion, de la vitesse devant, s'est expliqué le Lyonnais de 58 ans après la rencontre. On a beaucoup de problèmes avec les joueurs offensifs: certains sont encore blessés, d'autres reviennent simplement de blessures, je pense à Matias Fernandez-Pardo, à Rémy Cabella. On voulait exploiter la profondeur et les espaces dans le dos de la défense. Ethan Mbappé a fait, je trouve, une heure très intéressante."

Le technicien lillois est un habitué des paris tactiques tentés cette saison en Ligue des champions. Contre l'Atlético de Madrid, il avait aligné une équipe extrêmement jeune qui s'était imposée au Metropolitano (3-1). À Bologne, ça lui avait aussi bien réussi en alignant Ngal'ayel Mukau en meneur de jeu, avec une victoire à la clef (2-1).

Le plus dangereux en première période

Depuis le début de la saison, les occasions de titulariser Ethan Mbappé étaient assez rares pour Bruno Genesio.

Victime d'une entorse en juillet, puis blessé à une cuisse en début de saison, le frère cadet de Kylian Mbappé a ensuite dû être opéré début octobre d'une rupture d'un quadriceps.

Cette intervention chirurgicale l'a éloigné des terrains jusqu'au début jusqu'à la fin janvier 2025, avec quelques minutes grappillées lors de la défaite en Ligue 1 contre Strasbourg (2-1).

Mardi soir, dans l'imposant Westfalenstadion de Dortmund, avec ses 80.000 spectateurs environ et son immense tribune debout (25.000 personnes) du "Mur jaune" des ultras de Dortmund, il a été l'un des Lillois les plus en vue, dans une partie très fermée et assez avare en occasions de but.

C'est lui qui a amené les principales et rares situations de danger en première période sur le but de Gregor Kobel, pour une équipe lilloise plus que timide.

Dès la 5e minute, son centre a été repoussé de la tête par le capitaine de Dortmund Emre Can. Et à la 30e minute, son centre fuyant du pied gauche a été capté sans problème par le portier suisse du BVB.

"Qualités fortes pour le football moderne"

"C'est un garçon qui a, je trouve, des qualités fortes pour le football moderne, notamment pour un joueur offensif. Il va vite, est capable de percuter balle au pied, possède une grande confiance en lui", avait estimé Bruno Genesio après le match contre Le Havre (défaite 2-1), au cours duquel Ethan Mbappé avait disputé la seconde période.

En seconde période, juste avant l'égalisation de son équipe par le duo Jonathan David-Hakon Haraldsson, il a tenté sa chance du pied gauche sur un coup franc provoqué par David, mais sa frappe n'a pas franchi le mur de Dortmund.

"Lorsque le joueur revient à la compétition, il a besoin de retrouver du rythme, le rythme des matches, parce que rien ne remplace les matches", avait glissé Genesio début février.

Mbappé n'avait probablement pas encore 90 minutes dans les jambes et est sorti à la 71e pour laisser sa place à Mathias Fernandez-Pardo, qui revient lui aussi de blessure.

Lille a quitté Dortmund avec le match nul (1-1) et l'espoir intact de rejoindre les quarts de finale, quand huit ans plus tôt, en avril 2017, le frère aîné d'Ethan avait inscrit un doublé à 18 ans pour mettre Monaco sur la voie des demi-finales de la Ligue des champions.