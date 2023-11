C1: Kane encore et toujours, pour qualifier le Bayern en huitièmes de finale

Le Bayern Munich s'est montré patient pour s'imposer sur sa pelouse contre Galatasaray 2 à 1, avec un doublé de l'inévitable Harry Kane, un nouveau succès synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Les deux impressionnantes séries munichoises se poursuivent donc: le Bayern a assuré mercredi soir sa 17e victoire consécutive dans la phase de groupe de la C1, une 38e rencontre de rang sans perdre à ce stade de la compétition reine du football européen.

Avec 12 points sur 12 possibles, les hommes de Thomas Tuchel sont assurés de finir à la première place du groupe, synonyme d'avantage du terrain pour le huitième retour de la C1.

Ils pourront faire tourner contre Copenhague fin novembre et à Old Trafford contre Manchester United mi-décembre.

Dominateurs sur l'ensemble de la rencontre, les Bavarois s'en sont remis à leur nouvelle machine à buts, l'avant-centre anglais Harry Kane, qui a délivré une partie des 75.000 spectateurs de l'Allianz Arena, en partie acquise aux joueurs de Galatasaray.

Après deux triplés consécutifs en championnat contre Darmstadt (8-0) et à Dortmund (4-0), le meilleur buteur de la sélection anglaise s'est offert un premier doublé en Ligue des champions avec le club allemand.

L'attaquant anglais du Bayern Munich Harry Kane célèbre avec l'attaquant allemand Thomas Muller après avoir marqué lors de la victoire 2-1 de son équipe contre les Turcs de Galatasaray en Ligue des champions à l'Allianz Arena de Munich, Allemagne le 8 novembre 2023 AFP

Mais l'attente a été longue pour les Munichois, qui ne se sont libérés qu'à la 80e minute. Sur un coup franc tiré par Joshua Kimmich, Kane a parfaitement repris de la tête pour son 18e but sous les couleurs du Bayern. Et il a fallu deux recours à la VAR, un premier pour vérifier si Kane n'était pas hors-jeu, un second pour s'assurer que Thomas Müller ne faisait pas action de jeu, pour valider le but.

Six minutes plus tard, l'Anglais a doublé la mise, à la conclusion d'un mouvement initié par Thomas Müller et poursuivi par Mathys Tel. Le but de Cédric Bakambu dans le temps additionnel, n'a fait que relancer un semblant de suspense.

Les Munichois ont dominé toute la première période mais ont clairement manqué de réalisme devant le but de Galatasaray.

Muslera repousse l'échéance

Le défenseur colombien de Galatasaray Davinson Sanchez et le Français Sacha Boey à la lutte avec l'attaquant anglais du Bayern Munich Harry Kane lors de la victoire 2-1 du Bayern contre les Turcs de Galatasaray en Ligue des champions à l'Allianz Arena de Munich, Allemagne le 8 novembre 2023 AFP

Parfois, ils n'ont pas trouvé le cadre comme Leroy Sané (22e) ou Jamal Musiala (28e). Mais la plupart du temps, c'est le gardien de Galatasaray Fernando Muslera qui a repoussé l'échéance.

Il a ainsi repoussé en corner les tentatives de Harry Kane (5e) des 25 mètres et a remporté plusieurs duels face à Sané (14e et 30e), omniprésent lors des 45 premières minutes de la rencontre.

La première occasion stambouliote est arrivée à la 43e minute par Mauro Icardi, lancé par Hakim Ziyech, mais Manuel Neuer, pour son premier match de Ligue des champions depuis un an, s'est montré solide face à l'avant-centre argentin.

La sortie sur blessure de Musiala à la 40e, remplacé par Thomas Müller, a obligé Thomas Tuchel à s'adapter. Le jeune international allemand (20 ans) a ressenti une douleur dans une course dans la surface de réparation et a immédiatement fait signe au banc munichois qu'il ne pouvait plus continuer.

Cette blessure arrive au mauvais moment pour Tuchel, alors que le défenseur central Matthijs de Ligt est absent pour plusieurs semaines. L'infirmerie munichoise commençait toutefois à se vider progressivement, avec les retours en match de Dayot Upamecano, Leon Goretzka et Serge Gnabry, et à l'entraînement de Raphaël Guerreiro.

Les joueurs de Galatasaray ont bien cru ouvrir le score en début de en seconde période, mais Icardi était très légèrement en position de hors-jeu, et l'arbitre de la rencontre a logiquement refusé l'ouverture du score de Lucas Torreira (62e).

Avant que Kane n'offre la victoire et la première place aux Bavarois, assurée grâce au revers de Manchester United à Copenhague (4-3) dans le même temps.