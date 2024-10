C1: la nouvelle vie d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid

Après l'annonce de sa retraite internationale, l'attaquant français Antoine Griezmann se concentre désormais sur son club l'Atlético Madrid, qui accueille Lille mercredi en Ligue des champions, avec un ultime objectif: finir en beauté avec un titre.

Pour la première fois de sa riche carrière, "Grizou", 33 ans, a pu profiter d'une chose à laquelle il n'avait plus gôuté - hormis blessure - depuis près de dix ans: un peu de repos.

Alors que les hommages, les louanges, mais aussi les interrogations pleuvaient, en France et en Espagne, ses deux pays, le champion du monde 2018 a passé la dernière trêve internationale chez lui, avec sa famille, avant un court séjour à Londres pour y voir un match de football américain, son autre passion.

Pilier des Bleus et du système de Didier Deschamps depuis 2014, Griezmann avait jusqu'ici fait passer la sélection avant tout, qu'importe les adducteurs qui sifflent, ou les chevilles qui craquent, jusqu'à enchaîner 84 rencontres consécutives disputées sous le maillot tricolore entre 2017 et mars 2024.

L'attaquant de l'Atlético de Madrid Antoine Griezmann s'échauffe avant le match entre l'Atlético et le Real Madrid au stade Metropolitano de Madrid, le 29 septembre 2024 AFP/Archives

Un dévouement total et une longevité saluée de toute part, mais qui a aussi eu des conséquences sur son corps et son mental, avec un calendrier toujours plus chargé d'année en année, et qui a fini par impacter ses performances la saison dernière.

Comme le souligne le quotidien AS, il pourra désormais "prendre une pause et une bouffée d'air frais" lors des fenêtres internationales "pour éviter de reproduire ce qui s'est passé lors de la saison 23-24, où il volait en première partie de saison et a connu une deuxième partie plus compliquée", notamment en raison d'une blessure à la cheville jamais vraiment soignée.

Un titre avant L.A ?

Son club, dont il est toujours le leader technique et désormais le meilleur buteur de l'histoire, s'en réjouit d'avance:

"Il va pouvoir se reposer et être plus frais, donc c'est forcément une bonne nouvelle pour nous", confiait au journal l'Equipe le président colchonero Enrique Cerezo, saluant "un joueur extraordinaire" dont l'absence en équipe de France "va laisser un vide immense".

Antoine Griezmann contrôle le ballon pendant le derby entre le Rayo Vallecano de Madrid et son club, l'Atletico de Madrid, dans la capitale espagnole le 22 septembre 2024 AFP/Archives

"Antoine a offert à la France et à sa sélection tout son talent, son football et son leadership. Il a gagné des titres et a réussi à créer un style de jeu qui s'est progressivement imposé, et est resté, jusqu'au moment où il a décidé d'arrêter, un joueur décisif", a déclaré son entraîneur Diego Simeone mardi à la veille de la réception de Lille en C1.

"Avec nous c'est la même chose, et c'est toujours un joueur très important. Maintenant il n'aura plus ces matches internationaux qui s'ajoutent à la charge globale du calendrier, et on espère de notre côté pouvoir continuer à profiter de tout son potentiel", a-t-il ajouté.

"Et vu son talent, il lui reste encore de belles années de football devant lui", a estimé Cerezo, en espérant conserver son N.7 encore un peu, alors que son contrat se termine en juin 2026.

Antoine Griezmann et ses coéquipiers de l'Atlético Madrid lors d'une séance d'entraînement à Lisbonne, le 1er octobre 2024 AFP/Archives

Après une fin de saison dernière frustrante malgré un impact fondamental sur le terrain, Griezmann, qui a tout gagné avec les Bleus, rêve toujours de soulever un trophée avec son club de coeur, pour mériter selon lui "le statut de légende".

Avec toujours le regard tourné vers l'Ouest, où son rêve américain pourrait bientôt se concrétiser à Los Angeles, aux côtés de ses ex-coéquipiers en Bleu Hugo Lloris et Olivier Giroud.