C1: le Barça résiste à Dortmund et retrouve le dernier carré

Facile vainqueur à l'aller (4-0), Barcelone s'est fait une grosse frayeur en s'inclinant 3 à 1 à Dortmund, auteur d'une remontada inachevée avec un triplé de Serhou Guirassy (5-3 pour le Barça au cumul), en quarts de finale de la Ligue des champions.

Après six années d'absence, Barcelone retrouve donc le dernier carré de la compétition reine du foot européen. Pour une place en finale à l'Allianz Arena de Munich le 31 mai, dix ans après la dernière en 2015 (un sacre à Berlin contre la Juventus), les hommes d'Hansi Flick affronteront l'Inter Milan ou le Bayern Munich, qui s'affrontent mercredi soir à San Siro, dans un quart de finale indécis (2-1 pour les Nerazzurri à l'aller en Bavière).

La manche aller se déroulera en Espagne, au stade olympique de Montjuic sur les hauteurs de Barcelone les 29 et 30 avril, alors que le retour se disputera à San Siro ou à l'Allianz Arena les 6 ou 7 mai.

Heureusement que les coéquipiers de Ronald Araujo, capitaine du soir pour le Barça, ont eu la bonne idée de s'imposer largement il y a une semaine dans leur stade, car comme lors du duel au Westfalenstadion entre les deux équipes au moment de la phase de groupes en décembre (victoire barcelonaise 3-2 au bout du suspense), Dortmund a fait douté les Blaugrana, jusqu'à refaire la moitié de son retard au début de la seconde période, puis à l'entame du dernier quart d'heure.

Contraint à un exploit - remonter un écart de quatre buts après le match aller - que seul le FC Barcelone est parvenu à réaliser en 2017 contre le Paris SG, le Borussia a lancé son opération de la meilleure des façons avec un pressing très haut sur le but de Barcelone, récompensé après moins de dix minutes de jeu.

Guirassy meilleur buteur

L'attaquant de Dortmund Serhou Guirassy célèbre son premier but face au FC Barcelone en quart de finale retour de Ligue des champions, à Dortmund, le 15 avril 2025 AFP

Lancé dans la surface de réparation et couvert par le latéral droit français Jules Koundé, Pascal Gross a été fauché dans la surface de réparation par le gardien de but polonais du Barça Wojciech Szczesny. L'arbitre n'a pas hésité pour désigner le penalty, que Serhou Guirassy a transformé sous barre transversale, dans un tir à mi-chemin entre le plat du pied et la Panenka.

Étouffé pendant près d'une demi-heure, le Barça a repris timidement le contrôle du jeu, grâce à son trident offensif Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Raphinha, peinant toutefois à se créer des occasions franches pendant 90 minutes. En défense, ils ont joué à se faire peur, avec un placement haut qui a souvent mis les joueurs de Dortmund en position de hors-jeu, même si cela a été parfois très limite.

En début de seconde période, Szczesny a réalisé une double parade devant Karim Adeyemi et Pascal Gross, mais n'a rien pu sur le corner suivant. Rami Bensebaini a repris de la tête au second poteau et remisé sur Guirassy qui y est allé de son doublé à la 49e minute.

Si Bensebaini, jusque-là impeccable, a trompé son propre gardien cinq minutes plus tard, Guirassy a inscrit son premier triplé en Ligue des champions à la 76e minute, après un superbe travail de Julien Duranville sur le côté droit. Il a alors repris la tête du classement des buteurs avec 13 réalisations, devant Raphinha (12) et Lewandowski (11), et a redonné espoir aux 81.365 spectateurs du Westfalenstadion, au pied du Mur Jaune, immense tribune debout de 25.000 places. En vain.

Le Barça n'est plus invaincu en 2025, une piqûre de rappel avant les semaines décisives de la saison, et un quintuplé encore possible.